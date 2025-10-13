El baròmetre del CIS d’octubre situa el PSOE 15 punts per davant d’un PP que està frec a frec amb Vox
Els socialistes augmenten distància després de la crisi de la flotilla i la polèmica de l’avortament
El baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) del mes d’octubre amplia a 15 punts l’avantatge del PSOE (34,8%) sobre el PP (19,8%), i situa el partit de Feijóo només 2,1 punts per sobre de Vox (17,7%). Segons l’estudi, en un sol mes els socialistes passarien de 9 a 15 punts d’avantatge sobre els populars i guanyarien 2,1 punts en intenció de vot (al setembre era 32,7%), mentre que el PP perdria 3,9 punts d’intenció de vot per passar del 23,7% de setembre al 19,8% a l’octubre. Vox, per la seva banda, creixeria 0,4 punts i passaria del 17,3% del setembre al 17,7% a l’octubre.
Per darrere seu, Sumar perdria dues dècimes, del 7,9% al 7,7%, i Podem guanyaria sis dècimes, del 4,3% al 4,9%. ERC perdria una dècima per passar del 2,1% al 2%, i Junts en guanyaria dues per passar del 0,8% a l’1% a tot l'Estat. Se Acabó la Fiesta passaria de l’1,6% a l’1,3%.
L’enquesta també pregunta per la posició del govern espanyol en relació amb el conflicte de Gaza. Segons el CIS, un 37,1% dels ciutadans està “molt preocupat”, un 30,5% “bastant preocupat” i un 12,6% “una mica preocupat” per la situació, però la majoria no comparteix la posició del president espanyol, perquè un 30,5% diu que no hi està “gens d’acord”, i un 23,3% “poc d’acord”. Per contra, un 23,4% dels ciutadans està “bastant d’acord” amb Sánchez sobre Gaza, i un 14,6% “molt d’acord”.
El CIS també pregunta pel 50 aniversari de la mort de Francisco Franco. Una majoria dels ciutadans pensa que els anys de la dictadura van ser “molt dolents” (39,1%) o “dolents (26,4%). Superen de llarg els que pensen que aquells anys van ser “bons” (16,8%) o “molt bons” (4,5%).
La mateixa majoria pensa que el règim democràtic és millor que la dictadura franquista. Un 33,8% “molt millor”, un 40,8% “millor”, un 11,8% “pitjor” i un 5,5% “molt pitjor”.
Principals problemes
Segons el CIS l’habitatge és el principal problema dels ciutadans. L’assenyalen el 37,1% dels enquestats amb possibilitat d’assenyalar tres factors. Per darrere va la immigració (20,5%), els problemes econòmics relacionats amb la qualitat de l’ocupació (18,3%), l’atur (16,9%) i la crisi econòmica (15,7%). La corrupció i el frau se situa en 11ena posició amb el 12,6% de respostes.
Sánchez, de nou el president preferit i Abascal supera Feijóo
Segons el CIS, Pedro Sánchez continua essent el president preferit dels espanyols. Encapçala la llista amb un 26,4% de les respostes. El segon és el líder de Vox, Santiago Abascal, amb un 10%, just per davant del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb el 8,4%. Yolanda Díaz se situa la quarta de la llista amb el 4,4%, i Isabel Díaz Ayuso la segueix amb el 3%. Un 2,7% assenyala el portaveu d’ERC a Madrid, Gabriel Rufián, i un 0,9% a l’exministra i eurodiputada Irene Montero.
Sánchez i Feijóo generen poca confiança en el conjunt dels ciutadans. Pel que fa a Sánchez, un 44% diu que no li té “cap confiança” i un 23,1% “poca confiança”. El 22,7% “bastanta confiança” i un 9% “molta confiança”. En el cas de Feijóo, un 47,9% no li té “cap confiança”, un 35,8% “poca confiança”, un 13% “bastanta confiança” i només el 2,1% li té “molta confiança”.
Només aproven Bustinduy i Cuerpo
Només dos ministres superen el cinc en la nota que els posen els ciutadans. Són el d’Economia, Carlos Cuerpo, amb un 5,41, i el de Consum, Pablo Bustinduy, amb un 5,32. La resta se situen entre el 4 i el 5. El més mal valorat és el d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, amb un 4 just.
El baròmetre parteix d’enquestes realitzades entre l’1 i el 7 d’octubre. L’estudi va coincidir amb la detenció dels membres de la Global Sumud flotilla amb destinació a Gaza per part d’Israel, així com la confrontació entre el govern espanyol i el PP pel dret a la interrupció voluntària de l’embaràs i la creació del registre de metges objectors de l’avortament que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es nega a crear.
A més, durant aquests dies es va publicar el nou informe de la Unitat Central Operativa (UCO) sobre els 95.000 euros que l’exministre José Luis Ábalos va rebre en metàl·lic i es van difondre les converses entre el seu exassessor Kodo García i la dona d’aquest on utilitzaven paraules com “xistorres”, “sols” o “enciams” per referir-se a diners. I s’ha donat a conèixer que la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, serà jutjada per un jurat popular.
L'enquesta també coincideix amb la polèmica pels errors del sistema públic andalús en el cribratge de pacients amb càncer de mama i la decisió de Podem de tombar al Congrés la delegació de les competències d’immigració a la Generalitat de Catalunya.