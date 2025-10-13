CONFLICTE
Israel i Hamas firmen avui la pau i arriben almenys 170 camions humanitaris a Gaza
L’encontre tindrà lloc a Egipte després de l’alliberament previst de 20 ostatges israelians vius i 2.000 presos palestins. Netanyahu assegura que “continuen existint grans desafiaments de seguretat”
La ciutat egípcia de Sharm al-Sheikh es preparava ahir per acollir avui la cerimònia de la firma del pla de pau per a Gaza impulsat pels Estats Units que, segons promet, posarà fi a més de dos anys de guerra entre Israel i el moviment islamista Hamas. Està previst que els ostatges israelians retinguts a la Franja siguin entregats avui a les 6.00 hores en tres punts diferents de l’enclavament. El pla preveu l’entrega d’un total de 48 ostatges, dels quals 20 són vius i Israel creu que 28 han mort. Així mateix, l’acord inclou l’entrega d’uns 2.000 presos palestins.
Es preveu que l’encontre d’avui sigui copresidit pel president egipci, Abdelfatah al-Sisi, i pel president nord-americà, Donald Trump, que arribarà a Egipte després de passar per Israel. Inclourà la participació de líders de més de vint països, entre ells el president espanyol, Pedro Sánchez.
“Grans desafiaments”
Milers de gazians, des de l’exili al sud de l’enclavament, estan tornant a casa seua amb l’esperança de trobar dempeus algun vestigi de la seua vida abans de l’ofensiva israeliana. Per la seua part, Netanyahu va assegurar que Israel continua afrontant “grans desafiaments” en matèria de seguretat, al·legant que “enemics” del país proven de recuperar-se per tornar a atacar-lo. “Allà on combatem, guanyem. Però alhora, he de dir-vos: la campanya no ha acabat. Continuen existint grans desafiaments de seguretat. Alguns dels nostres enemics proven de recuperar-se per tornar a atacar-nos”, va assegurar.
Mentrestant, uns 170 camions carregats amb ajuda humanitària van entrar ahir a la Franja de Gaza, segons va confirmar l’Agència de Nacions Unides per als Refugiats Palestins al Pròxim Orient (UNRWA).
Així mateix, l’organització va destacar que compta amb “milers de treballadors i centenars de punts de distribució” i que té la capacitat de “reposar l’equip destruït a la ciutat de Gaza en qüestió d’hores”. A més, té uns 6.000 camions amb ajuda humanitària esperant per entrar a la Franja i hi ha “converses en marxa perquè puguin entrar-hi”, ja que Israel és qui autoritza o no l’ingrés d’aquesta ajuda humanitària a través del pas fronterer de Kerem Shalom, ja que la resta d’accessos estan tancats.
Així mateix, sis participants més de la flotilla humanitària que va ser interceptada per Israel arribaran a Madrid avui, segons va informar el ministeri d’Afers Estrangers.
Creix la pressió internacional i les crítiques internes a Netanyahu
La recent aparició de Benjamin Netanyahu a l’Assemblea General de l’ONU es va produir en un context de creixent pressió diplomàtica internacional. Va tenir lloc poc després que diversos països occidentals anunciessin el seu suport al reconeixement d’un Estat palestí, la qual cosa va reflectir l’augment de les crítiques internacionals cap a les accions militars israelianes a Gaza. Al front intern, el pla per a Gaza ha generat divisions en el govern israelià. El ministre de Finances, Bezalel Smotrich, conegut per les seues posicions radicals, hi va manifestar públicament el seu rebuig, argumentant que compromet la seguretat nacional al deixar-la “en mans d’estrangers”. Per la seua part, l’exprimer ministre Ehud Olmert va valorar durament que no es tracta d’una aliança entre iguals, sinó una relació jeràrquica on “el cap és Donald Trump” i Netanyahu actua com “algú que treballa per al cap”.