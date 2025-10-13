Trump anuncia que la segona fase per a les negociacions de l’acord de Gaza ha començat
El president nord-americà, Donald Trump, va afirmar aquest dilluns des de la ciutat egípcia de Xarm al-Xeikh que la segona fase de les negociacions per a l’acord de Gaza ha començat, després d’acordar la setmana passada la primera etapa que ja s’està implementant. "Va començar. O sigui, va començar, referent a la fase dos. I, com saben, les fases estan una mica entrellaçades. Poden començar a netejar. Mireu Gaza...necesita molta neteja. Per això, quan vaig parlar de la runa en el meu discurs, vaig utilitzar la paraula runa. Són runa multiplicada per deu. Però farem un bon treball", va afirmar el líder en la reunió bilateral amb el president egipci, Abdelfatah al Sisi.
Des de la setmana passada s’implementa la primera fase d’aquest acord, afavorit pels Estats Units i que es va negociar durant diversos dies a Xarm al-Xeikh al costat de delegacions mediadores d’Egipte, Qatar i Turquia. En aquesta primera fase es va pactar l’alto el foc, la retirada gradual de les forces israelianes, l’entrada massiva d’ajuda humanitària a l’enclavament palestí i l’intercanvi d’ostatges per presoners, que ha començat avui.
Per a la segona fase que ha començat a negociar-se s’abordarà la reconstrucció de l’enclavament, així com el desarmament del grup palestí Hamàs i la governança de la Franja. "Som en un país on un amic meu (Al Sisi) és un líder molt poderós. El meu amic és president i general. La raó és que és ambdues coses, i se li donen bé (...) Ha fet un treball fantàstic unint a aquest país, i els Estats Units els dona suport a tota hora", va indicar als mitjans, i va afegir que Egipte ha tingut "un paper molt important" amb Hamàs, ja que el moviment "respecta a aquest país i al lideratge egipci".
Respecte als convidats a la cerimònia de l’acord de pau, va assegurar que "tenen molt poder en una altra sala", ja que "estan les nacions més riques, algunes de les més riques del món. Tots els líders, els grans líders, són aquí: els emirs, els reis i tots. És un grup molt interessant", va dir, en referència especialment als països del golf Pèrsic.
Trump, que ha estat avui a Tel Aviv abans d’Egipte, es va reunir amb familiars d’ostatges israelians i es va dirigir a la Knéset, el Parlament israelià, on va destacar que Israel ha aconseguit tot el que podia aconseguir per la força de les armes i que ara és el moment de convertir aquestes victòries en el "premi final de la pau". Trump va pronunciar el seu discurs després de l’alliberament per Hamàs de tots els ostatges vius que romanien captius en Gaza i l’entrega de presoners palestins, com a part de l’acord d’alto el foc.