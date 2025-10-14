PRÒXIM
Els últims ostatges vius ja són amb les seues famílies i Israel allibera 2.000 reus palestins
Hamas ha entregat també les restes de quatre morts, mentre que els presos àrabs es reparteixen entre Gaza i Egipte. Trump i Netanyahu es tiren floretes en un dia històric al Parlament israelià
El Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) va entregar ahir de matinada a les autoritats israelianes els 20 ostatges vius que mantenia captius com a part de l’acord d’alto el foc a la Franja de Gaza, i després d’això el Govern d’Israel va alliberar 1.968 reclusos palestins, la majoria empresonats a partir dels atacs del 7 d’octubre del 2023.
L’alliberament dels ostatges israelians es va portar a terme en dos fases, amb un primer grup de set i un segon de tretze. Ambdós van ser entregats al Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) per Hamas –que ja no custodia ostatges vius–, i van ser custodiats per les Forces de Defensa d’Israel (FDI) per portar-los a la base militar de Reim per passar una primera revisió mèdica, segons van confirmar les dos autoritats hebrees. Milers de persones es van congregar a la plaça dels Raptats (Tel-Aviv) per celebrar el procés.
Pel que fa als morts, Hamas va entregar ahir quatre cadàvers dels 28 que té en el seu poder, i va anunciar que la resta seran transferits en els propers dies. El ministre de Defensa hebreu, Israel Katz, va carregar contra la milícia islamista per “incomplir els compromisos” i va afirmar que “qualsevol retard o omissió internacional serà considerada una greu violació de l’acord i serà resposta amb conseqüència”.
Per la seua part, el Govern israelià va portar a terme l’alliberament de prop de 2.000 reus palestins, que van ser transportats en camions des de la ciutat cisjordana de Ramal·lah a la Franja de Gaza i a Egipte. Part dels presos van ser rebuts per la multitud a l’Hospital Nasser de Khan Yunis, on les autoritats gazianes van posar espai i cadires a disposició dels familiars. Dels 250 alliberats que tenien cadena perpètua o condemna de llarga durada, 154 van ser portats a Egipte, 88 a Gaza, i la resta a Cisjordània.
Israel rep Trump
Mentrestant, el president dels Estats Units, Donald Trump, va retardar la seua arribada a Egipte per a la firma de l’acord de pau i va pronunciar un discurs al Knesset (Parlament israelià). Trump va afirmar que aquest alto el foc representa l’inici de “l’època daurada d’Israel i del Pròxim Orient” i va assegurar que si l’Iran hagués desenvolupat armes nuclears “no seríem aquí”. “La pau a través de la força, d’això va tot”, va declarar el mandatari nord-americà, que va ser rebut amb aplaudiments per la Cambra israeliana, encara que el seu discurs va ser interromput per dos polítics esquerrans que demanaven el reconeixement de Palestina.
Trump va qualificar el treball del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, com “un dels millors en temps de guerra”, i va aprofitar per sol·licitar al president d’Israel, Isaac Hergoz, un indult per al seu cap de l’Executiu pels presumptes casos de corrupció a què s’enfronta. Hores abans, Hergoz va anunciar que Trump rebrà en els propers mesos la Medalla d’Honor Presidencial de l’Estat hebreu.
Netanyahu també va agrair a Trump que no caigués en les “mentides” de l’ONU i el va definir com “el millor amic que ha tingut Israel a la Casa Blanca”. A més, va valorar els seus esforços per alliberar els ostatges i va manifestar que els enemics de l’Estat hebreu “entenen com de poderós que és Israel”. Tant Trump com Netanyahu es van reunir breument amb els familiars dels ostatges al Knesset.
D’altra banda, ahir van arribar a l’aeroport de Barajas l’activista mallorquina Reyes Rigo –retinguda per Israel per suposadament mossegar un guàrdia a la mà i haver-se negat a entrar a la seua cel·la– i els últims cinc membres de la segona Flotilla, que estaven sota custòdia de l’Exèrcit israelià, per la qual cosa ja no queden espanyols de la Flotilla retinguts.