ENQUESTA
Gairebé el 50 per cent dels catalans suspèn Rodalies
El 24% creu que no sempre pot utilitzar el català en l’àmbit sanitari. Els Bombers, el cos de seguretat més valorat
El 48% dels catalans suspèn el servei de Rodalies i mitjana distància de Renfe, que rep una nota mitjana de 4,4 a l’índex de satisfacció de l’enquesta Òmnibus del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO). Per sota del tramvia (7,1), els Ferrocarrils de la Generalitat (7,0) i el bus (6,9) és l’únic transport públic que no arriba al 5, igual que a la segona publicació d’Òmnibus del 2024. Així mateix, els Bombers són el cos de seguretat més ben valorat (8,6) i els Mossos d’Esquadra el pitjor (6,8).
En relació amb l’ús del català, el 24% de la ciutadania creu que no pot utilitzar-lo sempre que vol en l’àmbit sanitari –als comerços el 26% i en bars i restaurants el 28%. A més, nou de cada deu demanen que el personal d’atenció al públic pugui atendre tant en català com en castellà –i en aranès a la Val d’Aran–.
D’altra banda, el 74% dels catalans és totalment favorable o més aviat favorable que es permeti tenir diferents lleis en les diferents comunitats autònomes de l’Estat per respondre a les necessitats i condicions diverses en cada lloc.
Sobre els biaixos de la Justícia, el 31% de la població creu que es tracta millor les dones que els homes i el 23 per cent pensa que la tendència dels jutges és afavorir els homes.