FRANÇA
Lecornu presenta avui els seus dos plans de pressupostos al Consell de Ministres
El primer ministre francès, Sébastien Lecornu, va reunir ahir els 34 membres del seu segon Executiu i va afirmar que la seua prioritat és que el país tingui un pressupost a final d’any. Segons Lecornu, que va demanar als seus ministres “deixar de banda els egos”, l’única missió del seu nou Govern és “superar la crisi política” en la qual es troba immersa França, que ha tingut cinc primers ministres en dos anys.
Agrupació Nacional i La França Insubmisa van presentar ahir dos mocions de censura contra Lecornu, que tampoc no té garantit el suport de les altres formacions polítiques. El cap de l’Executiu presenta avui els dos projectes de pressupostos –el de l’Estat i el de la Seguretat Social– al Consell de Ministres, presidit pel dirigent francès, Emmanuel Macron, que va demanar ahir des d’Egipte als partits que formen l’Assemblea Nacional que treballin per a l’“estabilitat i fortalesa” del país. L’anterior Govern gal va caure pel pla de retallades anunciat per l’exprimer ministre François Bayrou, que no va superar una moció de confiança. La nova portaveu de l’Executiu, Maud Bregeon, va confirmar que l’objectiu de Lecornu és mantenir el dèficit per sota del 5% del PIB, en lloc del 4,7%, com proposava Bayrou. Aquest canvi deixa un marge de 9.000 milions d’euros per satisfer potencialment les demandes de l’oposició, especialment dels socialistes, els més pròxims a acceptar el Govern de Lecornu.
D’altra banda, l’expresident francès Nicolas Sarkozy ingressarà el proper 21 d’octubre en una presó de París per començar a complir la condemna per rebre fons del Govern libi de Moammar al-Gaddafi.