TEMPORAL
El pas de l’Alice per Tarragona deixa un paisatge desolador i 18 ferits
La pluja va tornar a colpejar ahir les Terres de l’Ebre, tot i que amb menor intensitat. Mentre els veïns intentaven treure el fang dels carrers i els baixos negats
Els carrers de municipis com Godall, la Ràpita, Alcanar, Santa Bàrbara o Ulldecona es van despertar ahir coberts de fang pel pas de la dana Alice i els veïns provaven de netejar amb pales els baixos d’habitatges, locals i pàrquings que van quedar negats per les pluges torrencials, que ahir tornaven a amenaçar la zona de les Terres de l’Ebre, que romanien en alerta taronja i on els mòbils van tornar a sonar amb alertes al caure les primeres gotes. El paisatge era devastador, desenes d’immobles afectats i cotxes destrossats i arrossegats per l’aigua, després d’una tarda i una nit de pluges històriques que van deixar almenys 18 ferits, uns dels quals greu. El temporal va deixar registres de fins a 297,4 litres per metre quadrats a l’estació de Santa Bàrbara o de fins a 207,7 a l’estació instal·lada a l’Observatori de l’Ebre, al Baix Ebre, entre dissabte i ahir al matí. La pluja caiguda aquest cap de setmana i la que va tornar a caure ahir, van obligar a mantenir tancades quatre carreteres per inundacions. Concretament, al tancament d’aquesta edició figuraven com a tallada la C-12 entre Amposta i Tortosa; la TV-3408 entre Amposta i la Ràpita; la TP-3311 entre Santa Bàrbara i Galera; i la TV-3443 entre Amposta i Tortosa. A més, als municipis afectats s’han suspès, almenys fins avui, les classes i també l’assistència sanitària no urgent.
Els últims cops de cua de l’Alice també van causar ahir estralls en diversos municipis de Lleida (més informació a la pàgina 14). Mentrestant, al País Valencià es va activar l’alerta roja per pluges torrencials. A Gandia, on es van registrar més de 100 litres per metre quadrat en tot just una hora, es va interrompre la la circulació de la línia C-1 de Rodalies amb Xeraco, entre altres incidències. Precisament per evitar danys, ja que el record de la dana de l’any passat era molt present, en aquesta zona ja s’havien suspès les classes i s’havia ordenat el tancament d’instal·lacions esportives, parcs i jardins.
Illa anuncia un paquet de 60 milions en ajuts
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va anunciar ahir deu milions d’euros d’ajuda directa als municipis, particulars i titulars d’explotacions que s’hagin vist afectats per les pluges a la província de Tarragona. Així ho va assegurar després d’una reunió amb el consell assessor del Pla Inuncat i en el qual va detallar que l’ajuda s’aprovarà avui al Consell Executiu. Illa també va informar que oferiran crèdits bonificats a través de l’Institut Català de Finances per un import de 50 milions que estaran disponibles dilluns que ve per a aquelles persones que, fins que no rebin l’ajuda que s’aprovarà aquest dimarts, no disposin de liquiditat. El president va apuntar que la intensitat de les pluges caigudes ahir no va ser la mateixa que hi va haver diumenge i va assenyalar que la predicció per avui al matí és de “més normalitat, però encara amb previsió de pluges que poden ser fortes”. Illa va rebre crítiques per part d’ERC i Junts per viatjar a la desfilada del 12 d’octubre a Madrid malgrat l’alerta.