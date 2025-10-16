DEFENSA
Brussel·les acompanya Espanya davant les amenaces aranzelàries de Trump
Per les crítiques sobre la despesa en defensa. Robles assegura que són “declaracions tretes de context” del líder dels EUA perquè és un aliat seriós
La Comissió Europea (CE) va assegurar ahir que respondrà “apropiadament a qualsevol mesura” comercial contra un Estat membre de la Unió Europea (UE), després de les amenaces del president nord-americà, Donald Trump, d’imposar aranzels a Espanya per no elevar la despesa militar al 5% del PIB. “Respondrem apropiadament, com sempre fem, a qualsevol mesura presa contra un o més dels nostres Estats membres”, va declarar el portaveu de la Comissió Europea Olof Gill. En qualsevol cas, el portaveu va voler aclarir que la Comissió no acostuma a fer comentaris sobre “escenaris hipotètics” com el plantejat per Trump en les seues declaracions.
El president nord-americà va amenaçar dimarts Espanya amb represàlies comercials per ser l’únic membre de l’OTAN que no s’ha compromès a gastar el 5% del seu PIB en defensa i va assegurar que el Govern de Pedro Sánchez és “increïblement irrespectuós” amb l’Aliança. “Crec que és una falta de respecte a l’OTAN. De fet, estava pensant a imposar-los (a Espanya) un càstig comercial a través d’aranzels pel que han fet, i podria fer-ho. Crec que és increïblement irrespectuós”, va dir Trump.
Per la seua part, el secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, va evitar comentar les amenaces de Trump, malgrat que va reiterar que els 32 aliats van donar suport a l’objectiu de despesa del 5% i Espanya està compromesa amb els objectius de capacitat.
Rutte es va referir així a l’objectiu compromès a la Haia d’arribar a invertir el 5% del PIB per al 2035 (un 3,5% en inversió militar pura i un 1,5% en despeses relacionades) en defensa, amb la qual cosa se sufragarien les capacitats assignades a cada aliat per continuar sent capaces de garantir la defensa col·lectiva a l’OTAN.
Per la seua part, la ministra espanyola de Defensa, Margarita Robles, va demanar no “treure de context” les declaracions de Trump. “Jo crec que les paraules de Trump no es poden treure de context, que de vegades hi ha un cert interès a treure-les de context, perquè el que importa de debò, i que tothom sap, és que Espanya té un compromís ferm amb l’Aliança Atlàntica, que és un aliat responsable, que és un aliat seriós”, va dir des de Brussel·les.
L’OTAN posa en marxa mesures contra drons russos
El secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, va assenyalar ahir que els països membres d’aquesta aliança únicament abatrien avions russos sobre el seu espai aeri en cas d’estar segurs que representen una amenaça, després de la recent successió d’incursions de caces i drons russos.
Rutte es va pronunciar així a l’arribar a la reunió de ministres de Defensa de l’OTAN que es va celebrar a Brussel·les per analitzar la situació internacional, i en ple retorn de la polèmica sobre el compromís d’inversió tancat a la cimera aliada de la Haia.Així mateix, l’Aliança Atlàntica va destacar la “unanimitat” dels 32 aliats en els seus compromisos amb l’Aliança, i els va instar a transformar-los en capacitats concretes i incrementar la compra d’armes els Estats Units per transferir-les a Ucraïna.El secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, havia reclamat que més aliats de l’OTAN se sumessin al nou mecanisme per donar suport a l’Exèrcit ucraïnès mitjançant l’adquisició d’armament nord-americà, arran dels primers paquets d’Alemanya, els Països Baixos, Noruega, Dinamarca, Suècia i el Canadà però amb la reticència d’Espanya, França o Itàlia.Ucraïna reclama als seus aliats de l’OTAN que utilitzin el mecanisme per entregar ajuda militar a través de compres d’armament nord-americà, perquè el país “sobrevisqui” al “dur hivern” davant dels continus atacs de Rússia.