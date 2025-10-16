JUSTÍCIA
El jutge deixa Ábalos lliure malgrat apreciar “cert risc de fuga”
Defensa que “no és prou intens” tot i els “robustos indicis” contra ell. Crida a reflexionar sobre si hauria de mantenir el seu escó al Congrés
El magistrat del Tribunal Suprem Leopoldo Puente va acordar ahir mantenir en llibertat l’exministre José Luis Ábalos amb les mateixes mesures cautelars que pesaven contra ell –la prohibició de sortir de l’Estat i l’obligació de fer compareixences quinzenals–, malgrat apreciar un cert risc de fuga, encara que “no prou intens”. El gruix de les acusacions demanaven que l’exdirigent del PSOE ingressés a presó provisional o que pagués 650.000 euros de fiança. Tanmateix, el magistrat es va decantar per seguir el criteri de la Fiscalia, que considerava que la situació d’Ábalos no havia canviat prou. En una interlocutòria difosa després de la que va ser la quarta declaració de l’exministre pel denominat cas Koldo, en la qual es va acollir al dret a no declarar, el jutge constata que persisteixen els indicis de criminalitat que ja apareixien seriosament consolidats a la causa i que l’últim informe de l’UCO ha incrementat la seua existència i robustesa. Malgrat això, rebutja, com asseguraven les acusacions, que existeixi risc d’alteració de proves, i, encara que aprecia que existeix un cert risc de fuga, considera que no és prou intens perquè ingressi a la presó. Amb tot, adverteix que el risc de fuga creix així que s’aproxima la data del judici i no tanca la porta a endurir més endavant les mesures cautelars. El magistrat, a més, demana reflexionar sobre si aquest hauria de continuar sent diputat malgrat els greus indicis que pesen en contra seu “relacionats amb el viciat exercici de la funció pública”.
Sánchez compareixerà al Senat el dia 27 o el 30
El president del Govern central, Pedro Sánchez, compareixerà a la comissió del Senat que investiga el cas Koldo el 27 o el 30 d’octubre, segons va informar ahir el PP. La decisió final la prendrà avui la taula de la comissió d’investigació que es reunirà i concretarà també qui seran els senadors que interroguin el president. La mesa està composta per tres senadors del PP i dos del PSOE.
La possible data de la citació de Sánchez i la declaració davant del jutge d’Ábalos van tornar a protagonitzar ahir el cara a cara entre PP i PSOE en la sessió de control al Govern al Congrés. Allà, tant el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, com el de Vox, Santiago Abascal, van coincidir a acusar el president de “castigar” als ciutadans “honrats” amb impostos mentre premia els “indecents”. Segons Feijóo, “al PSOE i al ministeri de Transports corren els bitllets com en un prostíbul”, mentre l’executiu “vol augmentar la quota dels autònoms un 35%”. Davant d’això, el cap del Govern central va contraatacar insistint en la decència del seu govern i contrastant-ho amb la falta de decència de Feijóo pels seus silencis en temes com l’avortament o els cribratges de càncer a Andalusia.