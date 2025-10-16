SEGRE

El jutge del Suprem manté en llibertat Koldo García després de negar-se a declarar

L’exassessor ministerial Koldo García a la seua arribada al Tribunal Suprem.

L’exassessor ministerial Koldo García a la seua arribada al Tribunal Suprem.Gustavo Valiente / Europa Press

Lluís Serrano
Publicat per
agencias

Creat:

Actualitzat:

El jutge del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha acordat aquest dijous mantenir en llibertat a l’exassessor ministerial Koldo García, amb les mateixes mesures cautelars que pesaven contra ell, com va fer ahir amb l’exministre de Transportes José Luis Ábalos, informen EFE fonts jurídiques.

Sobre l’exassessor –a qui la Guàrdia Civil situa com a "guarda i custodi" dels diners de qui fos el seu cap– continuaran vigents la prohibició de sortir del país, la retirada del passaport i compareixences quinzenals.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking