El jutge del Suprem manté en llibertat Koldo García després de negar-se a declarar
El jutge del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha acordat aquest dijous mantenir en llibertat a l’exassessor ministerial Koldo García, amb les mateixes mesures cautelars que pesaven contra ell, com va fer ahir amb l’exministre de Transportes José Luis Ábalos, informen EFE fonts jurídiques.
Sobre l’exassessor –a qui la Guàrdia Civil situa com a "guarda i custodi" dels diners de qui fos el seu cap– continuaran vigents la prohibició de sortir del país, la retirada del passaport i compareixences quinzenals.