Israel preveu obrir el pas de Rafah diumenge, sense ajuda humanitària
Segueix tancat pels retards de Hamas en l’entrega de cossos d’ostatges. La milícia denuncia marques d’abusos i tortura en cadàvers de presos palestins
El Govern israelià preveu obrir aquest diumenge el pas fronterer de Rafah entre Gaza i Egipte, que havia d’estar obert des de dimarts, però va ser tancat pels retards de Hamas en el lliurament de cadàvers d’ostatges. “Probablement s’obri aquest diumenge. Estem fent tots els preparatius”, va declarar el ministre d’Exteriors israelià, Gideon Saar, que no va especificar si serà només per a passatgers, malgrat que l’Exèrcit ja va comunicar que “no passarà ajuda humanitària” per Rafah.
Mentrestant, les autoritats gazianes van informar de la mort de quatre persones entre ahir i dimecres a causa d’atacs israelians, que eleven a 23 les víctimes mortals a l’enclavament després de l’alto el foc, la majoria per traspassar la “línia groga” de retirada de tropes. Els civils critiquen l’absència d’instruccions clares i mapes per saber on poden creuar. Així mateix, Hamas va denunciar que a la Franja hi ha entre 65 i 70 milions de tones de runa” i “prop de 20.000 artefactes explosius no activats” de l’Exèrcit israelià, que suposen “una amenaça significativa a la vida dels civils” i dificulten les tasques de recuperació de cadàvers.
Paral·lelament, l’Executiu de Benjamin Netanyahu va entregar ahir 30 cossos més de presos palestins, que s’afegeixen als 90 ja transferits durant els darrers dies. Hamas, per la seua part, va denunciar que alguns dels cadàvers presenten signes de “tortura, abusos i execucions”, i va tornar a rebre crítiques del Govern israelià –que va identificar els dos ostatges morts entregats dimecres– per ser “capaç de tornar més cadàvers” i “decidir no fer-ho”.
La milícia palestina va rebre suport del Govern dels EUA, que va negar que el grup estigui incomplint l’acord i va confirmar que li està oferint ajuda logística per localitzar els cossos, malgrat que el president del país, Donald Trump, va amenaçar Hamas de “matar” els seus membres si “continua matant a Gaza”.
Baixa sensible per als houthi
D’altra banda, els rebels houthi van anunciar ahir la mort del cap del seu Estat Major, Muhammad Abdelkarim al-Gamari, a causa dels bombardejos de l’Exèrcit israelià contra el Iemen, sense especificar la data.