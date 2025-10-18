JUSTÍCIA
Cerdán demana la llibertat al TS i denuncia tracte desigual
Amb Ábalos i Koldo, als quals ha mantingut lliures malgrat el risc de fuga. Bolaños reclama a l’exministre l’acta de diputat
L’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán va sol·licitar de nou al jutge del Tribunal Suprem Leopoldo Puente que li revoqui la presó provisional després que aquesta setmana hagi acordat mantenir en llibertat amb mesures cautelars l’exministre de Transports José Luis Ábalos i el seu antic assessor Koldo García, malgrat apreciar-hi cert risc de fuga.
Els advocats de Cerdán van denunciar l’“incomprensible greuge comparatiu” que pateix respecte a la resta d’investigats per estar des de finals de juny a la presó madrilenya de Soto del Real. “Ja han passat 107 dies”, van apuntar. L’exnúmero 2 del PSOE, acusat de ser el líder d’una xarxa dedicada al cobrament de comissions il·legals en adjudicacions d’obra pública, va qüestionar que si el magistrat no ha contemplat risc de destrucció de proves a Ábalos o Koldo, “és difícil entendre” quines accions d’“ocultació o destrucció” de proves ha pogut fer “en caràcter exclusiu” ell mateix. “No existeix cap argument constitucional que permeti prolongar ni un dia més la situació de presó del senyor Santos Cerdán”, va assenyalar la defensa de l’exdiputat, que va subratllar que “no apareix en cap moment” en el recent informe patrimonial que va sembrar dubtes sobre despeses de gairebé 95.000 euros d’Ábalos.
Per la seua part, Koldo García va argumentar que no existeix risc de fuga en ell, ja que depèn d’una pensió com a “únic aliment econòmic” i que ha sol·licitat “poder vendre els seus béns” per mantenir-se. “L’acusació particular hauria de mirar una mica millor les coses”, va declarar l’exassessor d’Ábalos, que també va explicar que va decidir acollir-se al dret a no declarar perquè no té els mitjans per defensar-se ni per “certificar tot el que pugui dir” perquè en pot tenir una “mala interpretació”.
Mentrestant, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, va tornar a reclamar a Ábalos que entregui l’acta de diputat, cosa que PSOE ja va demanar “fins i tot abans d’una investigació oberta”.