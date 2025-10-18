POLÍTICA
Formalitzat el traspàs dels pisos de la Sareb
El president del Govern català, Salvador Illa, i la ministra d’habitatge, Isabel Rodríguez, van firmar ahir al Palau de la Generalitat el protocol perquè Catalunya gestioni els 13.000 habitatges i 300 solars de la Entitat Pública Empresarial de Sòl (SEPES), procedents de l’antiga Sareb (Societat dels Arxius procedents de la Reestructuració Bancària).
La Generalitat rebrà els pisos i solars en usdefruit per un període de quatre anys, prorrogables quatre anys més, i es destinaran a habitatge de protecció oficial (HPO) de gestió pública de forma permanent. Entre aquests immobles hi ha pisos llogats, sense ús i pendents de rehabilitar i d’adequar.
“Anem a totes en el mercat de l’habitatge”, va declarar el mandatari català, que va remarcar que no “els tremolaran les cames” a l’hora d’actuar.