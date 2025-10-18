EUA
Trump refreda la possibilitat d’entregar Tomahawks a Ucraïna
Malgrat demanar-los Zelenski per contrarestar el poder rus. El líder dels EUA insisteix que Espanya hauria de rebre una “reprimenda” per la despesa en defensa
El president dels Estats Units, Donald Trump, va declarar ahir durant una reunió amb el seu homòleg ucraïnès, Volodímir Zelenski, a la Casa Blanca que espera que la guerra amb Rússia pugui acabar sense haver d’enviar a Kíiv els míssils Tomahawk que els ucraïnesos demanen.
“Esperem que no els necessitin. Esperem que puguem acabar la guerra sense pensar en Tomahawks”, va declarar Trump a l’iniciar un dinar de feina amb Zelenski a la sala del gabinet.
El mandatari va assegurar que els Estats Units necessiten els Tomahawk i que un dels motius pels quals vol posar fi a la guerra d’Ucraïna és deixar de “proporcionar quantitats massives d’armes” a Kíiv.
Zelenski va respondre que la guerra amb Rússia és també una guerra tecnològica i va apuntar que, si bé Ucraïna utilitza drons de fabricació pròpia, no té accés a Tomahawks i els necessita per continuar combatent.
Preguntat per la premsa sobre si els Estats Units autoritzarien atacs aeris a llarga distància dins de territori rus, Trump es va limitar a dir: “Això seria una escalada, però ja en parlarem.”
Paral·lelament, va afirmar que Espanya hauria de rebre “una reprimenda” per no complir amb l’objectiu de despesa en defensa del 5% com a membre de l’OTAN, però va reconèixer que és un afer que correspon a l’Aliança Atlàntica i a Espanya resoldre.
D’altra banda, milions de persones, segons esperen els organitzadors, recorreran avui els carrers de més de 2.500 ciutats dels Estats Units en la segona edició de la marxa Sense Reis, que esperen la concentració més gran contra el que descriuen com la deriva autoritària que està instaurant al país la segona Administració Trump, els simpatitzants de la qual han condemnat com una manifestació d’“odi contra Amèrica” i una nova obstrucció demòcrata en plena suspensió de l’activitat del Govern.
Ahir el president republicà, va assegurar que l’oposició demòcrata s’ha equivocat al forçar el tancament del Govern nord-americà perquè d’aquesta manera podrà aprofitar per suspendre partides de finançament impulsades pels seus rivals polítics.