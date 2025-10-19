PRÒXIM
La mort continua a la Franja de Gaza
Hamas denuncia constants violacions de l’alto el foc per part d’Israel amb més massacres, mentre Netanyahu anuncia que manté tancat el pas de Rafah
Les autoritats de la Franja de Gaza, sota control del moviment islamista palestí Hamas, van denunciar ahir que 27 persones han mort i 143 han resultat ferides des de l’entrada en vigor el passat 10 d’octubre de l’alto el foc.
El ministeri de Salut de l’enclavament palestí té constància de sis morts registrades durant les últimes 48 hores en atacs d’Israel, però va matisar que no en va incloure onze més divendres al vespre perquè les restes van ser trobades entre runa, però recuperades.
Es tracta d’una família palestina que circulava al barri de Zeitun, a l’est de ciutat de Gaza, el vehicle de la qual va ser assolit per l’Exèrcit israelià, que va confirmar l’incident abans de justificar que s’estava atansant perillosament a la “línia groga” que delimita la seua posició actual a la Franja.
La Defensa Civil de Gaza va descriure els fets com una “violació dels termes de l’alto el foc”.
Ahir, les autoritats sanitàries palestines van constatar un total aproximat de 68.116 víctimes mortals i 170.200 ferits des del començament de la guerra de Gaza, el 7 d’octubre del 2023.
Per la seua part, Israel va fer lliurament d’una quinzena de cossos de palestins a les autoritats de la Franja de Gaza, que van denunciar que els cadàvers tenien senyals d’“abusos i pallisses”.
Paral·lelament, el Centre de Medicina Forense Abu Kabir de Jafa va identificar el cadàver de l’ostatge israelià entregat per Hamas com a pertanyent a Eliyahu Margalit.
Mentrestant, el primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, va assegurar que l’encreuament fronterer de Rafah entre Gaza i Egipte seguirà tancat “fins a nou avís”, davant les declaracions de l’Ambaixada de Palestina a Egipte i l’Organització Mundial de la Salut (OMS) assenyalant que obriria avui.