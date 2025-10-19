Netanyahu acusa Hamàs d'incomplir l'alto el foc i ordena bombardejar Gaza
Israel ha llançat més de 20 atacs aeris al sud de la Franja en resposta a un presumpte atac del grup palestí a Rafah que ha tensionat la treva acordada
El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha ordenat actuar "amb força" contra "objectius terroristes a Gaza" després d'acusar Hamàs de violar l'alto el foc que va entrar en vigor fa menys d'una setmana. L'Oficina del Primer Ministre ha informat aquest diumenge que Netanyahu s'ha reunit d'urgència amb el ministre de Defensa, Israel Katz, i els caps de seguretat per avaluar la resposta a un presumpte atac d'Hamàs a la zona de Rafah, al sud de Gaza.
Segons fonts militars israelianes, l'exèrcit ha desencadenat més de 20 atacs a Gaza després de l'incident d'aquest matí, prèvia comunicació als Estats Units. L'agència palestina Safa ha informat d'almenys cinc morts en un bombardeig contra una cafeteria a Deir al Balá, al centre de la Franja, en el que suposa la crisi més greu de la treva des de la seva implementació.
L'incident que ha desencadenat aquesta escalada ha estat, segons l'exèrcit israelí, un atac contra una unitat d'enginyers militars i un reforç d'infanteria a Rafah, primer amb l'impacte d'un míssil antitanc contra una excavadora militar i després amb trets contra les unitats de suport. No hi ha constància de víctimes en aquest atac inicial.
Hamàs nega qualsevol implicació en l'atac
Per la seva banda, Hamàs ha negat rotundament qualsevol implicació en l'incident. El grup palestí ha assegurat en un comunicat que no té "coneixement de cap operació o enfrontament a la zona de Rafah", destacant que la zona on s'ha produït l'incident es troba sota control israelià, i que el contacte amb les seves unitats allà "ha estat tallat des que la guerra es va reprendre el març del mateix any".
"Afirmem el nostre ple compromís amb la implementació de tot allò acordat, especialment l'alto el foc a tota la Franja de Gaza", ha subratllat el braç armat del moviment, les Brigades Ezzeldín al Qassam, que han explicat que no poden comunicar-se amb cap dels seus combatents en aquesta àrea si encara hi queda algú viu.
Israel amenaça amb augmentar la intensitat dels atacs
El ministre de Defensa israelià, Israel Katz, ha adoptat un to contundent després de l'incident, advertint que "Hamàs aprendrà avui a les males que Israel està decidit a protegir els seus soldats". Katz ha confirmat haver donat l'ordre directa d'actuar "amb contundència" i ha amenaçat que "Hamàs pagarà un alt preu per qualsevol tret" o violació de l'alto el foc.
"Si no capten el missatge, augmentarem la intensitat de la nostra resposta", ha advertit el ministre en una declaració que mostra la fragilitat de la treva aconseguida, després de més d'un any de conflicte que ha devastat la Franja de Gaza i ha deixat milers de víctimes.