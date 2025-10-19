EUA
Protestes multitudinàries als EUA contra l’autoritarisme de Trump
Els organitzadors denuncien que “els Estats Units no pertanyen a reis”. El Govern demana al Suprem permetre el desplegament de tropes a Chicago
Milions de persones van recórrer ahir els carrers de més de 2.500 ciutats dels Estats Units en la segona edició de la marxa No Kings (“No volem reis”), la concentració més gran contra el que van descriure com la deriva autoritària que està instaurant al país la segona Administració de Donald Trump.
Els simpatitzants del mandatari republicà van condemnar les mobilitzacions com una manifestació d’“odi contra Amèrica” i una nova obstrucció demòcrata en plena suspensió de l’activitat del Govern.
El nom del moviment No Kings al·ludeix a la percepció que Donald Trump actua com un monarca i recorda que els Estats Units es van fundar el 1776 sobre el rebuig del poder absolut d’un sobirà. “Diuen que em comporto com un rei. No soc un rei”, va afirmar Trump en una entrevista amb Fox Business publicada divendres.
Els organitzadors de la marxa denuncien que “s’està quedant sense excuses per mantenir tancat el Govern”, però entenen que aquest bloqueig és un símptoma de l’autoritarisme que estan exhibint Trump i el president de la Cambra de Representants del Congrés, el republicà Mike Johnson, que tampoc no fa precisament l’impossible per renegociar la reobertura amb el partit Demòcrata.
Entre els punts més emblemàtics de concentració van destacar la plaça Times Square, a Nova York; el Capitoli, a Washington; i el centre de Chicago, on en les últimes setmanes s’han registrat protestes contra les batudes migratòries.
Uns 300 nord-americans es van concentrar ahir a Madrid per defensar els drets constitucionals i la democràcia dels “abusos” de Trump, qui consideren un “tirà”.
Divendres, l’Administració Trump va sol·licitar formalment al Tribunal Suprem dels EUA que aixequi la suspensió declarada per una jutge federal contra la seua qüestionada ordre per desplegar la Guàrdia Nacional a l’estat d’Illinois, i concretament al bastió demòcrata de Chicago, per reforçar les operacions del departament de Seguretat Nacional en la lluita contra el crim.