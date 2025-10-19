PARTITS
Sánchez acusa la dreta tradicional de convertir-se en “satèl·lit” de la ultradreta
Critica el Partit Popular per atacar drets ja conquerits com l’avortament. El president defensa davant dels socialistes europeus un salari mínim comú per a tota la Unió Europea
El president del Govern espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va alertar ahir de l’avenç de la ultradreta, tant a Europa com a la resta del món, i va acusar a les formacions polítiques de la dreta convencional de fer seguidisme.
“Espanya no és una excepció; allà, la dreta convencional s’ha convertit en un altre satèl·lit de l’extrema dreta”, va indicar en la clausura del Congrés del Partit dels Socialistes Europeus (PSE), celebrat a Amsterdam, en la qual va insistir que les organitzacions de la dreta tradicional s’han “rendit” a la ultradreta a base de “copiar les seues idees i propostes”.
Sense fer-ne menció expressa, va carregar contra el PP sota la premissa que “estan disposats” a restringir el dret a l’avortament, a negar l’emergència climàtica, a impedir les lleis sobre la memòria democràtica i a retrocedir en la lluita contra la violència de gènere: “Estan desmantellant la base de la democràcia”, va asseverar.
Sánchez va fer a més una crida internacional per a la unió de totes les forces progressistes i va emfatitzar que, per ser creïbles, han de ser consistents, coherents i que no hi pot haver dobles vares de mesurar.
“Totes les vides tenen el mateix valor: a Ucraïna, a Gaza o en qualsevol altre lloc del món”, va expressar, per avisar que “acceptar dobles vares de mesurar arruïna l’autoritat moral d’Europa i desmantella el sistema multilateral”.
Finalment, Sánchez va instar a posar el focus de l’agenda europea entorn de qüestions com la crisi de l’habitatge, l’avenç en igualtat de gènere, el compromís amb una transició verda justa i l’expansió del pilar social i dels drets dels treballadors. A més, va defensar que hi hagi un salari mínim comú per a tots els països de la Unió Europea (UE).
Feijóo eximirà de l’IVA els autònoms que guanyin menys de 85.000 euros
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, va anticipar ahir diverses mesures contemplades en el seu pla integral per a l’autònom en el qual ha treballat “durant mesos i s’està perfeccionant”, amb els qui s’ha compromès a “reduir la burocràcia”, protegir “les ciutats de mida mitjana” i eximir del pagament de l’IVA als autònoms amb ingressos inferiors a 85.000 euros anuals. Aquest va ser un dels punts que va abordar el líder popular durant una trobada amb autònoms celebrada a Sòria per “escoltar” les seues propostes i denunciar l’“estocada” que, segons el seu parer, pretén el Govern de Pedro Sánchez amb la proposta per elevar la quota a aquest col·lectiu a partir del 2026 (més informació a la pàgina 30).
Va assegurar que per al PP “abaixar els impostos no és una opció, és una obligació i una forma de fer justícia” amb l’objectiu de “tornar aire als qui mantenen aquest país dempeus i mostrar respecte als autònoms”. Per tot això, el PP “abaixarà els impostos a Espanya”, perquè els ciutadans “no poden continuar pagant més que mai i tenint més dificultats per arribar a fi de mes”. “I això és un projecte que convertirem en realitat quan arribem al govern, si aquest Executiu central es continua negant a traslladar la directiva europea.”Feijóo també va explicar un altre dels punts que contempla aquest pla integral i que se centra a “reduir la burocràcia”, una qüestió en la qual els autònoms “no poden ser experts en gestions administratives”, raó per la qual va advocar perquè la declaració es faci una vegada a l’any. En aquest sentit, va apuntar que es revisaran els tràmits i s’“eliminarà tota la burocràcia innecessària” perquè l’autònom es pugui dedicar a treballar i que el seu negoci funcioni.Aquesta mesura entronca de forma directa, va necessitar durant l’acte, amb la tercera qüestió que se circumscriu al relleu generacional. “Hi ha moltes explotacions ramaderes en les quals els fills de la persona que pràcticament no té vacances perquè el bestiar no entén de dies festius ni de mes d’agost, volen seguir”, va assenyalar.
Illa: “Seria magnífic que el català fos oficial a la UE”
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va reclamar ahir de nou l’oficialitat del català, l’eusquera i el gallec a la Unió Europea (UE). Ho va fer durant una intervenció aquest dissabte al matí al Congrés del Partit Socialista Europeu. El cap de l’Executiu va dir que “seria una magnífica notícia” que aquestes llengües aconseguissin un estatus oficial a Europa, va insistir Illa, que també va defensar l’aplicació de la llei d’amnistia com a via per resoldre els problemes i “enfortir la coexistència” de la societat catalana.
Així mateix, va qualificar d’exitosa l’estratègia del Govern català que, al seu parer, ha servit per “restituir la política institucional”.