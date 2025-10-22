SUCCESSOS
Assassina l’exparella davant del seu nadó de 15 mesos
Contra l’home, ja detingut, constaven denúncies prèvies per maltractament. És la víctima 32 de violència de gènere enguany
La Policia Nacional va detenir ahir un home de 30 anys per presumptament matar a punyalades la seua exparella, una jove de 21 anys, davant del seu nadó de tot just 15 mesos d’edat en un domicili situat al districte madrileny de Villaverde. Els fets van ocórrer cap a les 15 hores de dilluns, quan els serveis d’Emergències van rebre una trucada alertant que s’havia localitzat el cos sense vida d’una dona al número 3 del carrer Astillero de Madrid, on la víctima vivia de lloguer en una habitació amb el seu fill, que va ser localitzat al costat del cadaver de la mare.
L’alerta la va donar l’arrendatària del pis després que una nena de 12 anys, que resideix al mateix pis i que no guarda vincles familiars amb la jove assassinada, trobés el cos. Fins al lloc es van traslladar els serveis d’emergències, que no van poder fer res per salvar la vida de la jove, que presentava diverses ferides d’arma blanca.
La Policia Nacional va obrir llavors una investigació per aclarir els fets, la qual va permetre identificar i localitzar de matinada el presumpte autor dels fets en un pis a la localitat de Torrejón de Ardoz. Contra l’home constaven denúncies prèvies per maltractament i contra ell pesava una ordre d’allunyament en vigor que havia trencat en anteriors ocasions. El seu cas figurava en el sistema policial VioGén, catalogat de risc “baix”. De moment es desconeix si el menor és fill del presumpte agressor.
La Delegació del Govern contra la Violència de Gènere va confirmar la naturalesa masclista del crim, per la qual cosa aquesta és la víctima mortal número 32 que deixa aquesta xacra social a Espanya des de començament d’any, la segona a la Comunitat de Madrid, i la 1.327 des del 2003, quan van començar els registres. En set dels 32 feminicidis constaven denúncies per violència masclista contra els agressors, el 21,9% dels casos. Amb aquest nadó, són 17 els infants que s’han quedat orfes com a conseqüència de la violència de gènere el 2025, 486 des del 2013.