EMERGÈNCIES
El Govern català aprova ampliar la plantilla de Bombers fins als 4.000 efectius en 5 anys
Crearà la nova Regió d’Emergències dels Pirineus, que inclourà Alta Ribagorça, Alt Urgell i els dos Pallars. Moncloa destinarà 27 milions d’euros als agricultors afectats pels grans incendis
El Consell Executiu del Govern va aprovar ahir el Pla estratègic Bombers 2030, que pretén ampliar la plantilla fins a 4.000 efectius en cinc anys, amb convocatòries anuals de 300 places, per donar resposta a l’increment de fenòmens meteorològics extrems provocats pel canvi climàtic.
L’objectiu de la Generalitat és garantir un desplegament progressiu del personal i assegurar el relleu generacional del cos, així com impulsar un model dinàmic de gestió integral de les emergències que potenciï la prevenció i s’adapti a les necessitats de la ciutadania. El Govern també preveu la construcció d’un nou Complex Central dels Bombers que exercirà de centre neuràlgic de gestió d’emergències a Catalunya, i crearà una nova unitat específica per fer seguiment de les tempestes susceptibles de provocar inundacions. El cap dels Bombers de la Generalitat, David Borrell, va reconèixer que les afectacions de la dana a València van provocar una gran commoció i que s’ha jugat per la prevenció.
Regió d’Emergències
Paral·lelament, es crearà la nova Regió d’Emergències dels Pirineus, que inclourà les comarques de l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l’Alt Urgell, per garantir la gestió del servei dels Bombers al territori. La conselleria d’Interior busca una superfície de 1.800 metres quadrats per a les instal·lacions, que haurà de reunir un mínim de 17 empleats. La Seu d’Urgell es postula com la principal favorita per convertir-se en la seu, com ja va informar anteriorment SEGRE.
Ajuts a agricultors i ramaders
D’altra banda, el Consell de Ministres va aprovar ahir els ajuts als agricultors i ramaders afectats pels grans incendis forestals d’aquest estiu, amb un pressupost total de 27 milions d’euros. Segons el Govern espanyol, aquestes compensacions –d’entre 1.500 i 10.000 euros– seran abonades abans del 31 de desembre i tindran uns 4.000 beneficiaris, que seran els titulars d’explotacions afectades que tinguin uns ingressos agraris declarats superiors a 1.000 euros el 2024.
Entre les localitats afectades pels grans incendis, es troben els municipis lleidatans d’Agramunt, Cabanabona, Oliola, Puigverd d’Agramunt, Torrefeta i Florejacs i Vilanova de l’Aguda. Al juny, un incendi de sisena generació va posar fi a la vida de dos persones a Coscó (Noguera).
Ajuts de gairebé 38 milions d’euros a Montsià i Baix Ebre per la dana
La Generalitat va aprovar ahir el Pla director que fixa actuacions en una sèrie de cursos fluvials de les comarques del Montsià i Baix Ebre (Tarragona) per restituir els danys causats per la dana Alice i reduir els riscos d’inundació de manera estructural. Així ho va expressar en un comunicat posterior al Consell Executiu d’ahir, en el qual va especificar que es destinaran 37,5 milions d’euros a través de 25 accions en els pròxims cinc anys, i que els treballs es desenvoluparan en 12 municipis de les comarques del Montsià i Baix Ebre.
Les actuacions previstes es concentraran en barrancs que transcorren per trams urbans i en cursos fluvials propers a infraestructures de transport –principalment carreteres–, i consistiran en la construcció de basses de laminació, ampliació de la secció del curs, protecció de talussos i millores en trams de riu posats en marxa, entre altres aspectes.