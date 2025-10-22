ÀSIA
Sanae Takaichi, primera dona elegida primera ministra del Japó
La conservadora Sanae Takaichi, de 64 anys, es va convertir ahir en la primera dona a ser nomenada primera ministra del Japó, després d’obtenir el suport de la formació Innovació i d’alguns independents. Takaichi, del Partit Liberal Democràtic (PLD), va obtenir 237 dels 465 vots a la Cambra Baixa, i 123 dels 246 a la Cambra Alta en primera ronda, fins a arribar a 125 a la segona volta.
D’aquesta manera, Takaichi substitueix a l’exprimer ministre Shigeru Ishiba, que va dimitir al setembre enmig del mandat per les dos derrotes consecutives en eleccions japoneses del PLD.
“El camí que tenim davant serà difícil”, va manifestar la nova mandatària –sense majoria a les cambres–, que es va posar com a objectiu “estabilitzar” l’economia del país i mitigar l’impacte de l’augment de preus, per la qual cosa va demanar “calma” a l’oposició i deixar de banda les posicions partidistes. Takaichi és seguidora de l’exlíder britànica Margaret Thatcher i és considerada l’hereva ideològica de l’exmandatari japonès assassinat Shinzo Abe.