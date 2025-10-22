FRANÇA
Sarkozy ingressa a la presó al ser condemnat per la campanya del 2007
Es converteix en el primer expresident francès a ser empresonat. La defensa presentarà una petició de posada en llibertat i espera ser lliure aquest any
L’expresident de Francia Nicolas Sarkozy va ingressar ahir a la presó de La Santé (París) per la pena de cinc anys imposada pel finançament amb diners del règim libi de Moammar al-Gaddafi de la campanya electoral que el va portar a l’Elisi el 2007. Això el converteix en el primer expresident francès a ser empresonat.
Després de ser condemnat al setembre, Sarkozy estava citat ahir a les 10 hores al centre penitenciari. L’exmandatari va arribar amb uns vint minuts d’antelació, escortat amb cotxe –en lloc de caminant, com els altres presos– i acompanyat per la seua dona, Carla Bruni, a més un grup de manifestants que li donaven suport just abans de la seua entrada a presó, que ha generat un gran debat a França.
A les xarxes socials, Sarkozy va tornar a denunciar l’“escàndol judicial” que ha durat més de 10 anys, i va afirmar que “no és un expresident de la República que està empresonat, sinó un home innocent”. “Sento un gran dolor per França, que se sent humiliada per l’expressió d’una revenja que ha portat l’odi a un nivell sense precedents”, va expressar l’exlíder gal, que va remarcar que no vol “avantatges ni favors” a la presó.
Sarkozy treballa per passar el mínim de temps a la presó, ja que els seus advocats van anunciar ahir que “ràpidament” presentaran una petició de posada en llibertat perquè “una nit a la presó és massa”. “Objectivament no hi ha cap raó perquè el tribunal d’apel·lació rebutgi aquest alliberament”, va assenyalar un dels seus lletrats, que va afegir que Sarkozy passarà “entre tres setmanes i un mes detingut abans que es pronunciï el tribunal” sobre la seua llibertat. En cas de resposta positiva, podria passar el Nadal a casa i comparèixer lliure en el judici en apel·lació previst per al març del 2026.
El president francès, Emmanuel Macron, va rebutjar pronunciar-se sobre l’entrada a presó de Sarkozy, malgrat que entén el debat generat.
Cinc anys per maniobres per obtenir diners de Gadaffi
� L’exlíder francès Nicolas Sarkozy, de 70 anys, va ser condemnat a cinc anys de presó el 25 de setembre. El Tribunal de París va considerar que Sarkozy va maniobrar per aconseguir suport del Govern libi liderat per Moammar al-Gaddafi per finançar la seua campanya electoral entre els anys 2005 i 2007, quan era ministre de l’Interior. Tanmateix, no va ser provat que els diners arribessin a les seues mans, per la qual cosa va ser absolt dels altres càrrecs, entre els quals corrupció passiva i finançament il·legal de campanyes. Sarkozy, que va governar França entre 2007 i 2012, s’ha convertit en el primer excap d’Estat del país a entrar a la presó després que Philippe Pétain, líder col·laboracionista nazi durant la Segona Guerra Mundial, fos condemnat per traïció el 1945.