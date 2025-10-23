Espanya comprarà armament als EUA per subministrar-lo a Ucraïna juntament amb altres aliats
Sánchez defensa que Espanya és un país "compromès" amb l’OTAN
Espanya s’afegirà a la iniciativa de l’OTAN per subministrar armament a Ucraïna mitjançant la compra del mateix als Estats Units, segons ha confirmat aquest dijous el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, sense que de moment s’hagi concretat la suma d’aquesta contribució. En declaracions a Brussel·les a la seua arribada al Consell Europeu, Sánchez ha indicat que el govern espanyol ha estat "estudiant" en les últimes setmanes des que l’OTAN va posar en marxa la iniciativa PURL (Llista de Requisits Prioritaris per a Ucraïna, per les seues sigles en anglès) "quines són les compres conjuntes que podem fer".
Fonts governamentals havien avançat que Espanya estarà entre l’"àmplia majoria" de països de l’OTAN que contribuiran a aquest programa que permetrà als aliats unir recursos i adquirir amb ells l’equipament que Ucraïna necessita i que actualment es produeix principalment als Estats Units.
Sánchez ha defensat que Espanya és un país "compromès" amb l’OTAN i també "en la defensa i en el suport a Ucraïna en tots els nivells, no només en l’humanitari" sinó també en l’energètic, com ho mostra el pròxim enviament de generadors davant de l’arribada de l’hivern, i també en el plànol militar.
El president ha precisat que ja havia traslladat al president ucraïnès, Volodimir Zelenski, la participació espanyola en la iniciativa de l’OTAN en la conversa telefònica que ambdós van mantenir dimarts. Ambdós tornaran a coincidir aquest dijous a Brussel·les, ja que Zelenski ha estat convidat al Consell Europeu. La setmana passada, el govern ucraïnès havia sol·licitat als aliats amb motiu de la reunió de ministres de Defensa de l’Aliança a Brussel·les, que es van sumar massivament a PURL, advertint que la seua supervivència davant dels atacs russos depenia de l’arribada de nou armament.
Segons en va indicar al terme de la trobada el secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, més de la meitat dels 32 Estats aliats s’havien afegit a la iniciativa. De moment, Alemanya, els Països Baixos, Noruega, Dinamarca, Suècia i el Canadà, han participat en la compra d’armes, míssils i defenses antiaèries de fabricació nord-americana per un valor conjunt de 2.000 milions. Ja llavors, la ministra de Defensa espanyola, Margarita Robles, havia deixat la porta oberta a una participació espanyola. "Espanya serà sempre part de la solució als problemes i si és necessari entrar en aquesta iniciativa per ajudar Ucraïna, la prioritat és Ucraïna", va afirmar.