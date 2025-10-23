POLÍTICA
Junts amenaça Sánchez amb “l’hora del canvi” i no descarta la moció de censura
Nogueras denuncia la situació dels autònoms i el “bloqueig” a les seues lleis contra els okupes i la multireincidència. El Parlament estudia sancionar Vox per penjar cartells de “Companys assassí”
La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, va advertir ahir el president del Govern central, Pedro Sánchez, que “s’hauria de parlar menys de canvis horaris i començar a parlar de l’hora del canvi”. En una pregunta en la sessió de control a l’Executiu, Nogueras va assegurar que “hi ha molta gent que està fins als nassos de no arribar a final de mes” i va denunciar la situació dels autònoms que “han de tancar els seus negocis”.
“Ja no li serveix la bandera palestina i ara ho fa amb el canvi horari. Digui’m quants autònoms estan perseguits per vostès perquè tornin els ajuts que van rebre durant la covid o quants autònoms hauran de tancar persianes si els continuen ofegant en pujades de quotes o en impostos”, va declarar la líder juntaire a Madrid, que també va denunciar el “bloqueig” del PSOE a la llei que va proposar Junts contra la multireincidència i contra l’okupació de pisos.
“La situació no es pot allargar més, i si no canvia el PSOE, hem de canviar nosaltres”, va comentar Nogueras sobre una possible moció de censura. Davant les acusacions, Sánchez va defensar que el seu Govern ha estat “el que més ha fet pels autònoms en tota la democràcia”, i va destacar que “actualment hi ha més prestacions que quan governava el PP”.
Al Parlament, Junts també va criticar el president de la Generalitat, Salvador Illa, per “estar callat” davant de les pujades de les quotes als autònoms. “Quan ha d’escollir entre Catalunya i Pedro Sánchez, sempre escull Sánchez”, va tornar a recriminar-li el líder de Junts a la Cambra, Albert Batet, mentre que el president del grup d’ERC, Josep Maria Jové, va reclamar al PSC “trencar la disciplina de vot” per defensar els autònoms.
Per la seua part, Illa va rebutjar una proposta de Junts per abaixar impostos, al·legant que la pressió fiscal a Catalunya està 2,7 punts per sota de la mitjana europea.
Paral·lelament, el Parlament va homenatjar ahir l’expresident de la Generalitat i primer president de la Cambra catalana, Lluís Companys, amb motiu del vuitanta-cinquè aniversari del seu afusellament, en un acte en què van participar tots els partits excepte Partit Popular i Vox, que va penjar un cartell als seus despatxos en què s’acusa Companys d’“assassí”.
La Mesa del Parlament va aprovar enviar a la comissió de l’Estatut del Diputat les peticions d’ERC i la CUP per sancionar la formació.
Feijóo i Sánchez, a matadegolla per la corrupció en la sessió de control
PSOE i PP van tornar a enfrontar-se per la presumpta trama de corrupció que afecta els socialistes en la sessió de control al Congrés. “Des que vostè és secretari general, el PSOE s’ha finançat il·legalment?, sí o no?”, va preguntar el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, al president del Govern central, Pedro Sánchez, que va negar les acusacions. Feijóo va recordar el “lapsus” de la vicepresidenta de l’Executiu, Yolanda Díaz, i va afirmar que “hi ha govern de corrupció per a estona”. Per la seua part, Sánchez el va qualificar com “el rei dels lapsus” i el va acusar d’haver renunciat a “fer una oposició útil” i de “posar ordre en el seu partit”. Feijóo també va demanar explicacions sobre el cas de l’exmilitant socialista Leire Díez –que oferia favors judicials a canvi d’informació sobre alts càrrecs de l’UCO–, que segons el fiscal Ignacio Stampa va ser enviada per Sánchez per “netejar” després del cas Begoña Gómez.