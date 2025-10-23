Mor Antonio Tejero, responsable del cop d'estat del 23-F, als 93 anys
Ha mort a casa seua, a València
El tinent coronel Antonio Tejero ha mort aquest 2025 als 93 anys d'edat al seu domicili de València, segons ha avançat el diari 'El Mundo'. Tejero va passar a la història com el principal responsable del cop d'estat del 23 de febrer de 1981, quan va irrompre armat al Congrés dels Diputats durant la sessió d'investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo.
Nascut el 30 d'abril de 1932 a Alhaurín el Grande (Màlaga), Tejero va ingressar a la Guàrdia Civil l'any 1951. La seva carrera professional va quedar marcada per sempre després de protagonitzar l'intent de cop d'estat del 23-F, fet que va provocar la seva expulsió del cos. El tribunal militar el va condemnar per rebel·lió a 30 anys de presó, encara que finalment només va complir la meitat de la pena, sortint en llibertat l'any 1996.
El seu moment més conegut va ser quan va interrompre la votació al Congrés dels Diputats amb el famós crit "¡Quieto todo el mundo!". Des d'aquell instant, els 350 diputats van romandre segrestats durant més de 17 hores a la Cambra Baixa. Tejero va entrar a l'hemicicle a les 18:23 hores acompanyat de més de 250 guàrdies civils armats, ordenant als presents que s'ajaguessin al terra mentre disparava diverses vegades al sostre.
Només tres figures van mantenir-se dretes davant les amenaces: l'expresident Adolfo Suárez, el seu vicepresident Manuel Gutiérrez Mellado, i el líder del Partit Comunista (PCE), Santiago Carrillo. L'intent de cop va començar a desfer-se després del missatge televisat del Rei Joan Carles I, qui, vestit amb l'uniforme de capità general de les Forces Armades, va mostrar el suport de la Corona a la Constitució i a la democràcia.
Els antecedents del 23-F
Abans del famós cop d'estat, Tejero ja havia participat en la denominada 'Operació Galàxia', una conspiració colpista gestada el 1978 per un grup de militars que pretenien assaltar el Govern durant una reunió al Palau de la Moncloa. Aquest complot va ser descobert abans de la seva execució, i el tinent coronel va ser condemnat a set mesos de presó, fet que no li va impedir continuar la seva carrera a la Guàrdia Civil fins als esdeveniments del 23 de febrer de 1981.
Els darrers anys de Tejero
Des que va sortir de presó el 1996, Tejero va mantenir un perfil públic discret, tot i que amb algunes aparicions destacables. El 2006 va publicar una carta al director del diari 'Melilla Hoy' on afirmava que l'Estatut català "mataria" Espanya; el 2012 va denunciar l'aleshores president de Catalunya, Artur Mas, per "conspiració i proposició per a la sedició"; i el 2023 va presentar una denúncia contra el president del Govern, Pedro Sánchez, per "traïció a Espanya" per negociar la seva investidura amb independentistes catalans.
La seva darrera aparició pública coneguda va ser el 24 d'octubre de 2019, quan va assistir al cementiri d'El Pardo-Mingorrubio de Madrid per a la reinhumació del dictador Francisco Franco després de ser exhumat del Valle de los Caídos. En aquella ocasió, va ser rebut pels partidaris de Franco amb crits de "Visca Tejero", "Arriba España" i "Gràcies per tot, Antonio".