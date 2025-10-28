POLÍTICA
Els socialistes apel·len al “diàleg” i avisen que “no hi ha alternativa”
María Jesús Montero trasllada “mà estesa” a la formació de Puigdemont
El PSOE va afrontar amb “tranquil·litat” la decisió de Junts de trencar amb el Govern central i va apel·lar al “diàleg” per “trobar punts d’unió”. “Correspon a aquesta formació política explicar l’abast de les decisions que poguessin adoptar i fins on les poden portar”, va declarar la vicepresidenta primera de l’Executiu, María Jesús Montero, que va apostar per traslladar “mà estesa” a la formació de Carles Puigdemont, que “és el que aquest Govern ha fet des del primer dia”. Montero, a més, es va mostrar confiada que les dos formacions coincidiran en assumptes que generin “avenços” per a la ciutadania.
La portaveu del PSOE, la lleidatana Montse Mínguez, va evitar carregar contra Junts i va destacar que “val la pena arribar a acords” amb aquest Govern, que “és el millor per a Catalunya i per a Espanya”. “Respectem les dinàmiques internes de tots els partits. Hi ha diàleg, mà estesa i negociació, i val la pena. Hi insistirem”, va remarcar Mínguez.
Per la seua part, la ministra de Ciència, Diana Morant, va advertir Junts que haurà d’elegir entre “aquesta Espanya que progressa o una d’involució, perquè no hi ha alternativa”. Morant va afirmar que el Govern central presentarà els Pressupostos Generals de l’Estat “amb la mateixa ambició” malgrat la desaparició de la majoria de la investidura.
Illa vol sensatesa i alerta de les conseqüències
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va demanar ahir “sensatesa” a Junts abans de trencar amb el Govern de Pedro Sánchez. Illa va advertir la formació de Carles Puigdemont que l’alternativa a l’actual Executiu és “involucionista i regressiva” i va reclamar actuar “pensant, abans que res, en els interessos dels catalans”. A més, el cap de l’Executiu va remarcar que l’amnistia està aprovada i que el català no havia estat mai “tan a prop” de ser oficial a Europa.