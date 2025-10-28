Netanyahu ordena reprendre els atacs contra Gaza immediatament
El primer ministre israelià denuncia violacions de l'alto el foc per part de Hamàs, mentre el grup palestí ajorna el lliurament de cossos de segrestats
El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha ordenat aquest dimarts a l'Exèrcit que reprengui els atacs contra la Franja de Gaza després de denunciar violacions de l'acord d'alto el foc per part del Moviment de Resistència Islàmica (Hamàs). L'ordre arriba en un moment de forta tensió a la zona de Rafah, al sud de l'enclavament palestí.
"En finalitzar les consultes de seguretat, el primer ministre ha ordenat a l'escaló militar dur a terme de manera immediata contundents atacs a la Franja de Gaza", assenyala un breu comunicat de l'oficina de Netanyahu. Aquesta decisió es produeix poc després que les tropes israelianes fossin presumptament atacades a Rafah i enmig de les polèmiques relacionades amb el retorn dels cossos dels ostatges.
Després de l'anunci del líder israelià, el braç armat de Hamàs, les Brigades Ezeldín al Qasam, ha informat que ajornarà el lliurament de les restes d'un ostatge trobat en les darreres hores a la Franja, en el marc de les tasques de recerca de cadàvers entre les runes causades per l'ofensiva israeliana.
"Ajornarem el seu lliurament, previst per avui, a causa de les violacions de l'ocupació. Qualsevol escalada (d'Israel) obstaculitzarà la recerca, l'excavació i la recuperació dels cossos, fet que retardarà el lliurament dels cadàvers als familiars", ha explicat Hamàs, sense precisar quan es durà a terme l'intercanvi, segons ha recollit el diari 'Filastín'.
L'actual situació dels ostatges del 7 d'octubre
Hamàs ha alliberat fins ara els 20 ostatges que seguien amb vida i ha lliurat altres 15 cadàvers, per la qual cosa les autoritats israelianes continuen a l'espera d'altres tretze cossos de segrestats durant els atacs del 7 d'octubre de 2023, que van deixar uns 1.200 morts i prop de 250 segrestats, segons el Govern d'Israel. La ruptura de l'alto el foc amenaça amb agreujar encara més la situació humanitària a Gaza, on el conflicte ha entrat ja en el seu segon any.