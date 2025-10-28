EUA
Trump afirma que li “encantaria” optar a un tercer mandat el 2028
Encara que dona suport al tàndem Vance-Rubio
El president dels EUA, Donald Trump, va dir ahir que li “encantaria” optar a un tercer mandat malgrat que la Constitució ho impedeix. Tanmateix, va recolzar la idea que el seu actual vicepresident, JD Vance, i el secretari d’Estat, Marc Rubio, formin una candidatura per als comicis del 2028. “Seria un tàndem imparable”, va dir.
Trump va fer aquestes declaracions poc abans d’aterrar al Japó, en el marc de la seua gira oficial a Àsia. Allà, es va reunir amb la nova primera ministra nipona, Sanae Takaichi, i l’emperador Naruhito, després de visitar i firmar acords a Malàisia. Segons mitjans japonesos, Takaichi volia entregar-li pals i pilotes de golf banyats en or.
Després del Japó, partirà a Corea del Sud, on es reunirà amb el líder xinès Xi Jinping. Els responsables d’Exteriors dels EUA i la Xina, Marc Rubio i Wang Yi, van mantenir una conversa telefònica sobre els llaços bilaterals i la cimera de líders prevista per a aquest dijous, amb Pequín insistint en la importància que les dos parts facin concessions per enfortir la cooperació i tancar un acord comercial.
Paral·lelament, el president nord-americà va dir que no es reunirà amb el primer ministre del Canadà, Mark Carney, “durant un llarg temps”, en plena escalada de la tensió comercial entre les dos nacions i després que ambdós coincidissin en una cimera del Sud-Est Asiàtic a Malàisia. “No vull reunir-me amb ell. No em reuniré amb ell per un llarg temps”, va declarar.
D’altra banda, Trump va criticar Rússia pel seu llançament de prova d’un nou míssil a propulsió nuclear i va ressaltar que el seu homòleg rus, Vladimir Putin, hauria de treballar per posar fi a la guerra a Ucraïna, iniciada el febrer del 2022, en lloc de provar míssils.