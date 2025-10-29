Familiars de víctimes de la DANA reclamen la "veritat" del 29-O
En el funeral d'Estat, Felip VI advoca per seguir investigant les causes del desastre que va cobrar 237 vides per "evitar que torni a passar"
Els familiars de les víctimes de la DANA han reclamat conèixer la "veritat" sobre la catàstrofe que va assolar el País Valencià fa just un any, durant l'emotiu funeral d'Estat celebrat aquest dimecres a València. En un acte marcat per la tensió, els afectats han atribuït la tragèdia no al fenomen meteorològic en si mateix, sinó a aquells que "van ometre el seu deure" aquell fatídic dia d'octubre de 2024.
L'homenatge, celebrat al Museu de les Ciències Príncep Felip, ha reunit totes les autoritats espanyoles, incloent-hi el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, qui ha estat esbroncat durament durant dos minuts pels assistents mentre esperaven l'inici de la cerimònia. Els familiars, mostrant fotografies dels difunts, li han cridat demanant la seva dimissió i responsabilitzant-lo directament del que va succeir.
Andrea Ferrari, de 21 anys, que va perdre la seva mare en les inundacions, ha demanat que "prevalgui la veritat, el respecte i la humanitat" en l'acte commemoratiu. Per la seva banda, Virginia Ortiz ha fet el discurs més contundent afirmant que "és qui omet el seu deure, sabent que l'omissió pot suposar la pèrdua de vides humanes, qui comet l'acte primigeni que deriva en les seves morts", en clara al·lusió a la gestió de l'emergència que encara s'investiga judicialment.
El rei Felip VI tanca l'acte
El monarca ha tancat la cerimònia advocant per continuar indagant "amb serenitat" en les causes que van provocar la tragèdia. Felip VI ha subratllat la importància d'aquesta investigació per evitar que situacions similars es repeteixin en el futur, en un moment en què encara es busquen respostes sobre la gestió d'una de les pitjors catàstrofes naturals de la història recent d'Espanya.
Una cerimònia carregada d'emoció i tensió
L'acte ha començat a les sis de la tarda amb l'arribada esglaonada de familiars i autoritats. Els reis d'Espanya i el president del govern, Pedro Sánchez, han saludat els representants dels afectats per expressar-los el seu condol en una jornada d'intensa càrrega emocional.
Un dels moments més significatius ha estat la lectura dels noms de les 237 víctimes mortals: 229 al País Valencià, 7 a Castella-la Manxa i 1 a Andalusia. L'homenatge ha comptat també amb actuacions musicals com "El cant dels ocells" durant l'ofrena floral dels reis i l'Adagi del "Concert d'Aranjuez" al tancament de l'acte.
Àmplia representació institucional en record de les víctimes
La cerimònia ha reunit els màxims representants institucionals de l'Estat: presidents del Congrés i del Senat, del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem, tot el gabinet ministerial encapçalat per Pedro Sánchez, el líder de l'oposició Alberto Núñez Feijóo, i els presidents de les comunitats autònomes, especialment els de les zones afectades.
També hi han participat delegats del govern, portaveus parlamentaris i alcaldes dels municipis devastats per la DANA, en un acte que ha volgut transmetre el missatge que les víctimes no quedaran en l'oblit i que es donarà suport als que van veure les seves vides truncades per la tragèdia.