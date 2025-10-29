PRÒXIM
Netanyahu ordena “atacs contundents” sobre Gaza
Després de denunciar les “violacions” de l’acord de Hamas. Per la devolució errònia de les restes d’un ostatge israelià
El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va ordenar ahir atacar de forma “contundent” i “immediata” el sud de Gaza després d’acusar Hamas de violar l’acord d’alto el foc.
L’oficina de Netanyahu va assegurar que les restes del cadàver que els islamistes van tornar dilluns no corresponen a cap dels cossos dels tretze ostatges que segueixen dins de la Franja, sinó als d’un captiu que l’Exèrcit israelià va trobar el novembre del 2023 a la Franja i que ja va ser enterrat.
“Després de completar el procés d’identificació aquest matí, s’ha descobert que les restes que van ser retornades ahir a la nit pertanyen al segrestat Ofir Tzarfati, que va ser recuperat de la Franja de Gaza en una operació militar fa aproximadament dos anys”, va assenyalar en un comunicat l’oficina del mandatari israelià.
La portaveu, Shosh Bedrosian, va assegurar que unes imatges gravades per un dron mostren milicians de Hamas dipositant les restes d’un ostatge en un clot, per després avisar el personal de la Creu Roja.
“Hamas va cavar un clot a terra ahir, va col·locar les restes parcials d’Ofir dins, el va cobrir amb terra i el va entregar a la Creu Roja. Les Forces de Defensa d’Israel (FDI) van captar tota la seqüència d’esdeveniments amb un dron militar, un acte deliberat i un vergonyós engany”, va assegurar.
Per la seua part, Hamas, que havia assegurat que entregaria ahir el cos d’un altre ostatge, es va retractar i va assenyalar que ajornaran l’entrega del cadàver a causa de les “violacions” israelianes de l’alto el foc a la Franja de Gaza.
Hores abans, l’Exèrcit israelià va atacar la zona de Rafah al sud de Gaza en resposta a un presumpte atac de Hamas a les seues tropes a la mateixa zona de l’enclavament, va informar una font militar i van confirmar fonts locals.