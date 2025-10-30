CARIB
L’huracà Melissa perd força després d’arrasar Jamaica, Haití i Cuba
La depressió baixa a categoria 2 i causa 23 morts al Carib
L’Institut de Meteorologia de Cuba (Insmet) va informar ahir que l’huracà Melissa es va degradar a categoria 2 (de 5) en l’escala Saffir-Simpson, malgrat que va advertir que continuaran les intenses pluges, forts vents i mala mar associada a l’est del país.
Melissa va tocar terra amb categoria 3 a les 3.10 hora local (7.10 GMT) pel municipi de Chivirico (est) a la província de Santiago de Cuba, la segona ciutat més important del país, segons l’Insmet.
Almenys vint persones van morir, la meitat de les quals nens, i deu seguien desaparegudes a Petit-Goâve, al sud d’Haití, després del desbordament del riu La Digue, que travessa la ciutat, durant el pas d’aquest huracà pel Carib, va informar aquest dimecres Protecció Civil.
A més, com a mínim els cossos de tres persones van ser localitzats a Black River, al municipi jamaicà de Saint Elizabeth, on Melissa va tocar terra dimarts.