Un forense avaluarà la salut de Jordi Pujol per valorar si pot participar al judici
L'Audiència Nacional ha ordenat examinar l'estat de salut de l'expresident català, de 95 anys, per determinar si està en condicions de participar en el procés
L'Audiència Nacional ha ordenat avaluar l'estat de salut de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol per determinar si està en condicions de participar en el judici contra ell i la seva família, que està programat per iniciar-se el 24 de novembre. Aquesta decisió judicial arriba després que la defensa de Pujol, que actualment té 95 anys, presentés dos informes mèdics i sol·licités expressament la visita d'un metge forense per avaluar la seva situació sanitària.
La família Pujol s'enfronta a greus acusacions que inclouen associació il·lícita i blanqueig de capitals, a més de falsificació de document mercantil, delictes contra la hisenda pública i frustració de l'execució. El Ministeri Fiscal manté la seva petició de 9 anys de presó per a l'expresident català, mentre que per als seus fills i Mercè Gironès, exparella de Jordi Pujol Ferrusola, sol·licita condemnes que oscil·len entre els 8 i els 29 anys.
Cal recordar que el jutge instructor Santiago Pedraz va acordar l'obertura de judici oral fa quatre anys, el 2021. En el banc dels acusats s'asseuran, a més de l'expresident Pujol (si l'Audiència ho autoritza segons el seu estat de salut), els seus set fills i setze persones més, entre les quals destaquen diversos empresaris com Luis Delso, Carles Sumarroca i Carles Vilarrubí. Marta Ferrusola, esposa de l'expresident i també investigada en aquesta causa, va morir el 8 de juliol de 2024.
El complex cas judicial contra els Pujol
Aquest procés judicial representa un dels casos més mediàtics de la darrera dècada en l'àmbit polític català. La investigació va iniciar-se arran de la confessió pública que va fer el mateix Jordi Pujol l'any 2014, quan va admetre l'existència d'una fortuna familiar no regularitzada a l'estranger. Des d'aleshores, les investigacions han anat revelant una presumpta trama d'enriquiment il·lícit vinculada a la influència política de l'expresident durant els seus mandats al capdavant de la Generalitat.