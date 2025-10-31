POLÍTICA
Les bases de Junts avalen la ruptura amb el PSOE amb el 87% dels vots
En la consulta van participar prop del 67% dels 6.300 afiliats. Puigdemont lloa la “fortalesa” de la seua formació contra el “relat fàcil i la demagògia”
Les bases de Junts van avalar en la consulta que va arrancar dimecres i va acabar ahir a les 18.00 hores la ruptura de tots els acords amb el PSOE amb el 86,98% dels vots, davant d’un 10,22% de vot negatiu i un 2,8% de vots en blanc, donant suport així a la decisió presa per l’executiva del partit. La consulta interna convocada per la formació va comptar amb una participació del 66,29 per cent dels afiliats. El cens era d’uns 6.300 militants, segons dades del 2024, que havia de respondre a la pregunta: “Estàs d’acord amb la proposta de la direcció nacional de donar per acabat l’acord d’investidura amb el PSOE davant dels reiterats incompliments dels seus compromisos?”
La ruptura, acordada per unanimitat per la cúpula dels juntaires dilluns en una reunió a Perpinyà, es traduirà en el final de les reunions a Suïssa amb el verificador internacional i també “es notarà” al Congrés, on Junts no negociarà res amb el Govern central, que s’assabentarà “pel plafó de votació” de la posició del partit, segons van explicar fonts de la formació. L’Executiu central ha fet diversos moviments en els últims dies per intentar reconduir la relació, com el comunicat conjunt amb el Govern alemany per estudiar l’oficialitat del català a la Unió Europea, un pas que no ha convençut el partit de Carles Puigdemont. Tampoc no ho ha fet que el president espanyol, Pedro Sánchez, s’obrís aquest dimecres a desbloquejar la iniciativa de Junts contra la multireincidència al Congrés.
Després de conèixer-se el resultat de la consulta, Puigdemont va destacar que “l’alta participació, el debat intern i el resultat de la consulta evidencien la fortalesa” de la seua formació. “Ens preocupa el país i la seua gent, per això ens sentim compromesos a prendre decisions difícils, que són estranyes en un entorn dominat pel relat fàcil de brotxa gruixuda, la demagògia sobre temes complexos i el populisme dels dos extrems”, va asseverar en un missatge a X.
Les mateixes bases del partit van ser les que van validar també, en el seu moment, el pacte amb els socialistes que es va traduir en l’acord de Brussel·les l’any 2023.
El Govern central està disposat a acabar la legislatura en minoria
Junts ha descartat de moment afegir-se a una possible moció de censura contra el president del Govern central, Pedro Sánchez, a qui deixen la responsabilitat de convocar un eventual avenç electoral. No obstant, aquesta possibilitat no sembla propera, ja que la Moncloa ja ha confirmat que la intenció és continuar endavant amb la legislatura, encara que a causa de l’aritmètica del Congrés això se sembli una missió tremendament complexa. Per començar, els de Carles Puigdemont ja han avançat que a dia d’avui no veuen viable donar suport als Pressupostos Generals de l’Estat (PGE), si finalment el Govern central arriba a presentar-los, com té intenció de fer. A més, els independentistes també auguren que la Moncloa patirà un revés en totes les iniciatives parlamentàries de pes que no tinguin una derivada específica que segons el parer de Junts pugui beneficiar Catalunya.