Mazón es dona un temps de “reflexió profunda”
Després dels insults que va rebre al funeral d’Estat de la dana. Està citat a la comissió del Congrés del 17 de novembre
El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, va manifestar ahir que en els propers dies farà una reflexió “profunda” després de les esbroncades i insults que va rebre dimecres durant el funeral d’Estat per les víctimes de la dana. “Em faig càrrec del dia d’ahir. No hi deixo de pensar”, va assenyalar el mandatari valencià al mateix Museu de les Arts i les Ciències on es va portar a terme la cerimònia.
Mazón va comunicar que farà una compareixença en els propers dies, malgrat que no va avançar si té la intenció de dimitir, com li demana l’oposició i la major part d’associacions de víctimes. El president ja va anunciar la remodelació de part del Consell, amb la sortida del vicepresident i conseller per a la Recuperació de la dana, el lleidatà Francisco José Gan Pampols.
Així mateix, Mazón està citat el 17 de novembre al Senat a la comissió d’investigació de la dana, mentre que la periodista Maribel Vilaplana, que va dinar amb ell el dia de la tragèdia, declararà com a testimoni dilluns vinent 3 de novembre. La jutge de la dana investiga la presa de decisions del Cecopi i l’actuació de Mazón, que va arribar al centre cap a dos quarts de nou de la nit, més tard de l’enviament del missatge Es-Alert.
El president va rebre el suport del diputat del PP Elías Bendodo, que va assenyalar que està “al capdavant de la recuperació, malgrat a qui pesi.” Per contra, la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, va carregar contra Mazón i va afirmar que “no pot continuar ni un minut més en el càrrec”.
L’Associació de Damnificats per la dana Horta Sud València ha obert una nova via judicial de reclamació a la Generalitat valenciana i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ) per danys físics, morals i aquells béns materials que no hagin estat “prou indemnitzats”, per valor de 58 milions d’euros. Les dos autoritats tindran 6 mesos per respondre a les reclamacions “de manera positiva o negativa”, i per a “admetre o negar responsabilitat”.
Es tracta de 418 reclamacions de 158 famílies, 12 de les quals denuncien la pèrdua de 6 persones, 15 lesionats, 107 habitatges, 102 vehicles i 12 empreses per les inundacions.“Els ciutadans afectats per la dana i per la gestió posterior del desastre tenen dret a ser indemnitzats pel funcionament anormal de les administracions públiques”, va denunciar la defensa de l’associació, que va apuntar que “el gruix dels danys que es detallen a la reclamació són morals”.