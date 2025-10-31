POLÍTICA
Sánchez: “Això és un circ”
El president sobreviu a la comissió del Senat pel cas Koldo marcada per la crispació. Nega finançament irregular al PSOE però sí que va liquidar despeses en efectiu “contra factura”
El president del Govern central, Pedro Sánchez, va comparèixer ahir al Senat en la comissió d’investigació del cas Koldo, qualificada pel mandatari com “un circ” i marcada per la crispació amb els altres grups parlamentaris. La Justícia investiga la trama del presumpte cobrament de mossegades en què hi ha implicats l’exministre de Transports José Luis Ábalos, el seu antic assessor, Koldo García, i l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán, a més d’un possible finançament irregular del Partit Socialista.
La sessió va començar a les nou del matí i va durar fins a cinc hores. Sánchez, ahir amb ulleres, va afirmar que el PSOE té un finançament “net, legal i regular”, i va negar l’existència de qualsevol “caixa B”, tot i que va admetre que “en alguna ocasió” hauria pogut liquidar despeses en efectiu, “de forma anecdòtica” al ser el líder del partit, però “sempre contra factura” i mai amb quantitats superiors a mil euros.
Sobre la seua relació amb Ábalos, Sánchez va reconèixer que va ser un home de la seua “màxima confiança” i que la raó del cessament com a ministre va ser buscar un nou impuls polític després de la pandèmia. “Políticament era una persona sòlida”, va assenyalar el cap de l’Executiu, que va defensar la seua inclusió en la llista electoral del 2023.
Tanmateix, Sánchez va titllar d’“impròpia” l’actitud de l’exministre. “El consum de prostitució ha estat una cosa que he conegut després i que em repugna”, va aclarir. El líder del PSOE, a més, va afirmar desconèixer el significat de “xistorres, enciams i sols”, conceptes utilitzats per Ábalos i Koldo, i va assegurar que “nosaltres no fem servir aquests termes en clau”.
Un dels moments més destacats va ser quan la senadora d’UPN, María del Mar Caballero, va preguntar a Sánchez “quants anaven en el Peugeot?” amb referència als viatges durant la campanya de les primàries del PSOE en què anaven Ábalos, Cerdán i Koldo. Sánchez va remarcar que el van acompanyar “milers de companys”. “Al cotxe no n’hi caben tants”, va insistir Caballero, i Sánchez va respondre amb ironia: “Doncs depèn del dia”, va dir, enmi de les rialles de tota la sala.
Sánchez també va descartar qualsevol relació de la seua dona, Begoña Gómez, amb el rescat d’Air Europa, i va denunciar que per a alguns partits els informes de l’UCO “són la Bíblia” quan els venen bé i els deixen de banda quan els venen malament –com el cas de Gómez, que va ser rebutjat. A més, va contraatacar amb el cas contra el germà de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso. “Què passaria si el meu germà hagués cobrat una comissió de 280.000 euros per l’adquisició de màscares?”, va apuntar el president.
En relació amb un possible avenç electoral, Sánchez va afirmar que les eleccions seran “quan toca”, el 2027.
Junts l’acusa de “triler” i reclama aplicar l’amnistia
El senador de Junts Eduard Pujol va qualificar ahir de “triler” i “Houdini” el president del Govern central, Pedro Sánchez, al qual va retreure l’“amnèsia” respecte a l’aplicació dels acords de Brussel·les per a la seua investidura el 2023 i va advertir de què “ser poc seriós no porta a presó, però sí a la debilitat parlamentària més absoluta”. «A l’escoltar-lo un pot pensar: “Pobre Pedro Sánchez, sembla que li robaven l’entrepà al col·legi”», va ironitzar el juntaire. Hores abans que la militància de Junts avalés la ruptura amb els socialistes, Pujol va denunciar els incompliments del PSOE amb l’oficialitat del català a la UE, i va acusar la Moncloa de “practicar l’anestèsia, no l’amnistia”, tot i que Sánchez va afirmar que s’aplicarà per obtenir “la total normalització de la vida política a Catalunya”.
El PP proposa un acarament amb Ábalos i Aldama al Senat
La intervenció del senador del PP Alejo Miranda va estar marcada per la tensió amb el cap de l’Executiu de l’Estat, Pedro Sánchez, i per les constants interrupcions perquè contestés “sí o no”. Miranda va qualificar de “president sense escrúpols” Sánchez i li va preguntar si s’“avergonyeix” dels investigats Santos Cerdán, José Luis Ábalos i Koldo García. El popular va insistir en afers com el paper de la seua dona, Begoña Gómez, en el rescat d’Air Europa o la residència del seu germà, David Sánchez. A més, va preguntar quina relació té amb l’empresari Víctor de Aldama, i va desafiar el mandatari a un acarament amb el comissionista i Ábalos. Sobre els sobres del PSOE, Sánchez va dir que “sembla mentida que, de manera premeditada, comparin el diner negre amb diners en efectiu”.
ERC titlla la comissió d’“inquisitorial”
El senador d’ERC Joan Queralt va qualificar la comissió d’investigació d’“inquisitorial” i va remarcar que encara no hi ha “fets proguals”. Queralt va insistir que s’han descontextualitzat fotos i sobres “que no sabem d’on venen”, però va assenyalar que el més “greu” és que el PSOE tingui dos antics secretaris d’organització processats. “Si fem una foto d’un antic Consell de Ministres, es podria fer al pati d’alguna presó”, va dir.
Sumar critica el PP per “dinamitar” el Govern central
La senadora de Sumar Carla Antonelli va criticar ahir el PP per fer un “ús partidista” de la Cambra i va afirmar que la intenció dels populars no és parlar de corrupció sinó “dinamitar” el Govern central. “Queda govern de coalició per a estona”, va assegurar Antonelli, mentre que Sánchez va aprofitar per matisar l’expressió. “Em disculparà, però prefereixo dir per a llarg”, va concloure el mandatari.
Vox insisteix en els pagaments en efectiu del PSOE
El senador de Vox Ángel Pelayo Gordillo va acusar el president del Govern, Pedro Sánchez, de ser el “responsable” del comportament de l’exministre José Luis Ábalos i de tenir “llàgrimes de cocodril” al funeral de la dana. “Ha vingut a burlar-se dels espanyols”, va denunciar Gordillo, que va preguntar al mandatari pels diners en efectiu que ha rebut. Sánchez va insistir a utilitzar l’expressió “comissió de difamació”.