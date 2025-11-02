POLÍTICA
Lluita interna al PP pel relleu de Carlos Mazón
El partit valencià expressa suport unànime a Vicent Mompó. Génova aposta per María José Catalá com a alcaldessa de València
Els principals dirigents del PP del País Valencià donen suport de forma unànime a l’actual president de la Diputació de València, Vicent Mompó, com a figura de consens al capdavant del partit i per ser el pròxim candidat a la Generalitat en substitució de Carlos Mazón, que encara no ha aclarit el seu futur. Així ho van assenyalar fonts de la formació, que van afirmar que ja han traslladat la seua postura a la direcció estatal del partit a Madrid. La decisió es va prendre en una reunió divendres a Alacant després d’obrir un debat intern sobre la complicada situació que travessa el partit i després de les esbroncades i insults que va rebre Mazón per part dels familiars de les víctimes de la dana durant el funeral d’Estat. La postura del PP Valencià xoca amb la de Génova, que ja va expressar el desig que, en cas que Mazón no repetís com a candidat del partit, la seua preferida per substituir-lo era l’alcaldessa de València, María José Catalá. Segons va avançar el diari El Mundo, Mazón estaria estudiant l’opció de dimitir i avançar eleccions o nomenar un nou president amb ajuda de Vox. El seu elegit seria el portaveu popular a Les Corts, Juanfran Pérez Llorca.
Per la seua part, el diari Levante-EMV va informar que la periodista Maribel Vilaplana hauria mostrat un vídeo al president cap a les 17.40 hores de les inundacions a Utiel.