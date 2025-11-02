ÀFRICA
Mohamed VI qualifica de “canvi històric” la decisió de l’ONU sobre el Sàhara Occidental
El Front Polisario rebutja participar en negociacions que “legitimin l’ocupació” de la regió. Milers de persones surten als carrers del Marroc per celebrar la resolució de Nacions Unides
El rei del Marroc, Mohamed VI, va qualificar divendres de “canvi històric” la resolució del Consell de Seguretat de l’ONU sobre la renovació de la seua missió al Sàhara Occidental, que va pren com a base la proposta d’autonomia del Marroc, presentada el 2007 i avalada pels EUA i Espanya. Onze països hi van votar a favor, tres es van abstenir i Algèria no va participar en la votació.
“Estem vivint un moment crucial i un punt d’inflexió decisiu en la història del Marroc modern”, va manifestar Mohamed VI, que va afirmar que “tots els marroquins són iguals i que no existeix cap diferència entre els qui han tornat dels campaments de Tinduf i els seus germans que resideixen a la resta del territori nacional”. A Rabat, milers de persones es van congregar davant el Parlament per celebrar la resolució de l’ONU, fent onejar banderes marroquines i retrats del rei, mentre que els principals grups polítics han destacat la seua diplomàcia “sàvia i eficaç”.
El monarca marroquí, a més, va convidar a “un diàleg fraternal i sincer” el president algerià, Abdelmadjid Tebboune, per tal de “superar les diferències i establir les bases de noves relacions basades en la confiança”. Algèria, que acull els campaments saharuis al seu territori a Tinduf i és el principal aliat del grup independentista Front Polisario, manté una rivalitat històrica amb el Marroc agreujada pel conflicte del Sàhara, que va acabar amb una ruptura diplomàtica el 2021.
Per la seua part, el Front Polisario va remarcar el rebuig de participar en negociacions basades en “propostes” que “legitimin l’ocupació” del Sàhara. “Les postures unilaterals que pretenen sacrificar l’Estat de dret, al justícia i la pau amb l’objecte de beneficis polítics a curt termini només agreujaran el conflicte i posaran en perill la seguretat i l’estabilitat de tota la regió”, va assenyalar el grup.
Mentrestant, Sumar va mostrar oposició a la “imposició del pla del Marroc com a via de solució del conflicte”. “Des d’Espanya, com a antiga potència colonitzadora, tenim una responsabilitat històrica”, va apuntar la formació, que va celebrar l’ampliació del mandat de l’ONU a la regió per un any més, en lloc de sis mesos. L’eurodiputada de Podem Irene Montero va demanar ahir a Nacions Unides que rectifiqui la decisió del Consell de Seguretat, que “arriba perquè va cedir a les amenaces dels pinxos dels EUA”.
El Front Polisario no considera que es tanqui la via a la independència
El representant del Front Polisario a Espanya, Abdulah Arabi, va defensar que el dret a l’autodeterminació no és “un aranzel” sinó “un legítim dret” i va assegurar que el grup està “decidit” a continuar la seua lluita per aconseguir un referèndum. “Fa 34 anys que esperem que les Nacions Unides apliquin aquest pla de pau que el Marroc ha obstaculitzat”, va denunciar Arabi. Segons el diplomàtic, el Front Polisario no considera que la resolució de l’ONU –que dona suport el pla per a l’autonomia del Sàhara Occidental sota sobirania marroquina– tanqui la via a la independència perquè “no imposa l’autonomia com a única solució” i manté “la via pacífica” i les negociacions. Sobre un possible diàleg entre el Marroc i Algèria, Arabi va afirmar que la política del país aliat és “clara” respecte al conflicte i va assegurar que “la immensa majoria dels països ho consideren una qüestió de descolonització”.