ÀSIA
La Xina surt reforçada de la cimera asiàtica per “expandir el comerç”
Corea del Sud demana a Xi Jinping mediar sobre el programa nuclear nord-coreà
El Fòrum de Cooperació Econòmica Àsia-Pacífic (APEC) va acabar ahir amb un acord sobre la necessitat d’expandir el comerç. En una declaració conjunta, els líders dels 21 països participants van assenyalar que el comerç i la inversió “són vitals per al creixement i la prosperitat de la regió d’Àsia-Pacífic”, per la qual cosa es van comprometre a “aprofundir en la cooperació econòmica”, dos dies després de la treva aranzelària entre els Estats Units i la Xina.
El fòrum es va centrar en els desafiaments demogràfics i la intel·ligència artificial, així com en la indústria cultural i creativa. A més, va quedar reflectit el debat entre proteccionisme i lliure comerç, la posició que va defensar divendres el president xinès, Xi Jinping, que ahir va destacar el paper de l’APEC per fer front a la “marea contrària” a la globalització econòmica. Així mateix, va anunciar que ha triat la ciutat xinesa de Shenzhen com a seu per a la cimera del 2026.
Desnuclearització nord-coreana
Paral·lelament, Xi es va reunir amb el president de Corea del Sud, Lee Jae-myung, que li va demanar enfortir la comunicació per “reprendre el diàleg amb Corea del Nord”. “L’estabilitat a la península no és només una qüestió coreana, sinó una responsabilitat comuna de tota la regió”, va apuntar Lee, després que en les últimes setmanes el Govern de Kim Jong-un hagi llançat míssils hipersònics en una nova prova d’armament nuclear. Per la seua part, Pyongyang va afirmar que la desnuclearització de la península coreana és una “quimera”, i va criticar l’Executiu sud-coreà per actuar com un “titella de Washington”.
El Canadà es disculpa amb Trump per l’anunci contra els aranzels
El primer ministre del Canadà, Mark Carney, va presentar ahir les seues disculpes al president dels EUA, Donald Trump, sobre un anunci canadenc contra els aranzels que citava l’expresident republicà Ronald Reagan. La polèmica va portar Trump a trencar negociacions amb el seu veí i aplicar-li un 10% d’aranzels addicionals. Carney, present a la cimera d’APEC, es va reunir amb la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, per expandir les relacions comercials entre tots dos països.