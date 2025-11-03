EUROPA
Un detingut per apunyalar deu persones en un tren a Londres
Un altre sospitós va ser posat en llibertat i es descarta el mòbil terrorista en el pitjor atac dels últims anys. Un dels ferits es troba en perill de mort
Un ciutadà britànic de 32 anys és l’únic detingut per un atac a punyalades que es va produir la nit de dissabte en un tren de passatgers que anava cap a Londres, un dels incidents més greus en els últims anys al país i que va causar ferides a deu persones, una de les quals encara en perill de mort. La policia britànica va descartar, després de diverses hores d’incertesa, que existeixi un mòbil ideològic. “No hi ha res que suggereixi que sigui un incident terrorista”, va dir el superintendent de la Policia de Transports, John Loveless, des de l’estació de Huntingdon (nord d’Anglaterra) on van ocórrer els fets. Un altre britànic de 35 anys, que havia estat arrestat en un primer moment, va ser posat en llibertat ahir al demostrar-se que no estava implicat en l’atac, segons la policia.
Un empleat de la companyia LNER, que operava al tren, es troba en perill de mort després que intentés “de forma heroica” oposar-se a l’atac, va indicar la policia britànica, que va assenyalar que la seua actuació “va salvar moltes vides”. Cinc dels deu ferits en l’atac ja han estat donats d’alta a l’hospital on van ser atesos.L’ara detingut va atacar, aparentment de forma aleatòria, persones a bord d’un tren que anava a vessar de passatgers un dissabte a la nit i que cobria la línia entre Doncaster i l’estació de King’s Cross, al nord de Londres. La policia encara no ha aclarit els motius de l’atac. Els testimonis van descriure escenes dantesques d’un bany de sang a bord dels vagons: “Era com sortit d’una pel·lícula, no semblava real.”
Acusat a Berlín de planejar atemptats
Un jove de 22 anys d’ascendència siriana va ser ahir detingut a Berlín sota sospita de preparar plans d’atemptat. El jove hauria compartit en diverses ocasions propaganda de l’organització terrorista Estat Islàmic en una xarxa social, cançons o himnes amb contingut gihadista, i que en l’escorcoll es van confiscar materials aptes per a la fabricació d’artefactes explosius.