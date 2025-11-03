La Generalitat rep 50 mesures per transformar l'administració pública catalana: més IA, tràmits àgils i direcció professional
Illa destaca la necessitat de "institucions que funcionin" davant l'auge de l'antipolítica
La Comissió d'Experts per a la Transformació de l'Administració (CETRA) ha lliurat aquest dilluns un informe amb 50 propostes per modernitzar l'administració pública catalana. Durant l'acte celebrat al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, tant el president Salvador Illa com el president del Parlament, Josep Rull, han coincidit en la importància d'impulsar una reforma profunda de les institucions en un context "d'auge de l'antipolítica". Entre les mesures destacades hi ha l'agilització de tràmits, la creació d'una direcció pública professional, una nova llei d'ocupació pública i la implementació de la intel·ligència artificial en els processos administratius.
El Govern català ja ha començat a implementar algunes de les recomanacions dels experts durant els darrers mesos. El nou model d'atenció ciutadana, que preveu deu Oficines d'Atenció Ciutadana (una per vegueria) amb atenció integral, ja s'està desplegant arreu del territori amb l'objectiu que estiguin totes en funcionament l'any 2027. A més, a principis de 2026 es posaran en marxa cinc oficines mòbils que arribaran a municipis petits i zones menys connectades, i a partir del proper gener de 2026 s'ampliarà l'horari d'atenció del telèfon 012, que estarà disponible també els caps de setmana no festius.
Simplificació administrativa: 170 tràmits més àgils
Un dels pilars fonamentals de la reforma és la simplificació administrativa. El Govern s'ha compromès a redissenyar més de 170 tràmits fins al juny de 2026, amb l'objectiu de retallar terminis i facilitar la gestió tant per a la ciutadania com per a les empreses. Aquest 2025 ja s'estan abordant 31 procediments considerats prioritaris, reforçant el personal i automatitzant tasques. Tràmits com els títols de família nombrosa i monoparental o els ajuts per a vehicles elèctrics es troben en fase avançada d'implementació.
La intel·ligència artificial, clau en la transformació
La intel·ligència artificial (IA) jugarà un paper fonamental en aquesta reforma. L'executiu català s'ha marcat l'ambiciós objectiu que tot el personal d'administració incorpori la IA en les seves tasques diàries i que es redissenyin 120 processos en els propers quatre anys. Per coordinar aquesta implementació, el Govern ja ha creat una nova Direcció General d'Intel·ligència Artificial que lidera aquests projectes de transformació tecnològica.
Direcció pública professional i nova llei d'ocupació
Una de les propostes més destacades de la CETRA és l'establiment d'una direcció pública professional que suposaria un canvi radical en l'elecció d'alts càrrecs. Aquesta figura permetria que directors generals, directors de serveis i directius del sector públic fossin escollits per mèrits i no per afinitat política. El Govern ja ha aprovat la memòria preliminar de l'avantprojecte de llei i preveu aprovar-la definitivament al Consell Executiu el març de 2026.
Paral·lelament, els experts també recomanen una reforma dels sistemes de selecció dels empleats públics, amb canvis en les oposicions perquè siguin més competencials i menys memorístiques. L'executiu té previst aprovar l'avantprojecte de llei d'ocupació pública properament i, aquest novembre de 2025, modificarà els reglaments de selecció de personal i de provisió de llocs de treball, el que permetrà reduir fins a un 60% la durada dels processos de selecció.
Eliminació de la cita prèvia i dret a l'error
Entre les mesures més innovadores destaca l'eliminació de la cita prèvia obligatòria i el reconeixement del dret a l'error. Actualment, hi ha en tramitació parlamentària una proposició de llei que inclou aquestes qüestions i que estableix, per primera vegada, el dret de les persones a rectificar els seus errors davant l'administració, així com el dels servidors públics a equivocar-se, establint una relació basada en la confiança mútua.
Dos nous òrgans per implementar i supervisar la reforma
Per garantir l'aplicació de les mesures proposades, s'han creat dos nous organismes. La Comissió Interdepartamental per a la Implementació de les Mesures de Transformació de l'Administració (CIMTA), presidida per la secretària general de la Presidència, Eva Giménez, s'encarregarà d'analitzar les propostes i emetre un informe final en un termini màxim de quatre mesos. Per altra banda, el Consell Assessor per a la Reforma dels serveis públics (CARE), liderat per Carles Ramió, serà un òrgan consultiu permanent que avaluarà l'efectivitat de les mesures i proposarà millores.
Illa defensa una reforma "contínua"
Durant la seva intervenció, el president Illa ha remarcat que aquesta reforma no serà puntual sinó un procés "constant i continu", ja que "el món segueix evolucionant". Ha subratllat que aquesta iniciativa no implica una "desregulació" sinó una "simplificació", i ha insistit que les normes segueixen sent necessàries. "Si surt bé, serà tot el país que en sortirà millor, i tots tindrem part del mèrit", ha afegit.
Suport del món econòmic a la reforma
La simplificació administrativa ha estat una demanda històrica del sector empresarial i econòmic. A la presentació de l'informe hi han assistit representants destacats com el degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Carles Puig de Travy; el president de la patronal Cecot, Xavier Panés; Miquel Camps, de la junta directiva de Pimec; el secretari general de la UGT, Camil Ros; i el president executiu de Fluidra, Eloi Planes, evidenciant el suport transversal que rep aquesta iniciativa de reforma administrativa.