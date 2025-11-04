DESASTRES
Almenys 27 morts en un sisme a l’Afganistan
Al nord, però es va notar en diverses zones del país. El rescat de víctimes, entorpit per l’aïllament al règim talibà
Almenys 27 persones van morir i 530 van resultar ferides arran d’un fort terratrèmol de magnitud 6,3 que va sacsejar la matinada de diumenge a dilluns el nord de l’Afganistan, segons va informar el Govern de facto talibà. El sisme es va produir al voltant de la 1.00 (local) de dilluns passat, amb epicentre al districte de Khulm, a la província de Balkh, segons el Servei Geològic dels EUA.
La tremolor es va sentir amb força a Kabul i en diverses províncies del nord, centre i nord-est del país. Aquest nou terratrèmol arriba tot just setmanes després dels potents terratrèmols que al setembre van sacsejar l’est del país i que van deixar més de 2.200 morts i 3.600 ferits, segons l’últim balanç oficial dels talibans.
El sisme d’ahir es va registrar a més profunditat “uns 28 quilòmetres”, cosa que hauria reduït el seu poder destructiu en superfície i podria explicar el menor nombre de víctimes, malgrat una magnitud similar. Malgrat això, els danys que va provocar van ser extensos: els habitatges de tova es van col·lapsar i el subministrament elèctric va quedar interromput durant hores a Kabul i nou províncies.
L’Afganistan continua aïllat internacionalment sota el règim fonamentalista dels talibans, un context que ja va dificultar l’arribada d’ajuda humanitària i la resposta davant de l’últim episodi sísmic.