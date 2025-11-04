POLÍTICA
Mazón dimiteix després d’un any de la dana però no convoca eleccions i seguirà de diputat
Assumeix una tímida culpa, carrega contra el Govern central i deixa en mans de Vox l’elecció del seu substitut. Feijóo qualifica de “correcta” la decisió perquè “dona una lliçó als que mai assumeixen res”
Carlos Mazón va anunciar ahir la dimissió –encara que va obviar utilitzar aquesta paraula– com a president de la Generalitat valenciana un any i quatre dies després de la dana en la qual van morir 229 persones, malgrat que no convocarà eleccions anticipades i continuarà en el càrrec de forma interina fins que les Corts designin successor. També mantindrà l’acta de diputat. En una declaració institucional des del Palau de la Generalitat, Mazón va admetre haver comès “errors” en la gestió de la tragèdia que “l’acompanyaran tota la vida”, encara que va voler descarregar part de la culpa en el Govern central, a qui va acusar de “retardar l’arribada de l’ajuda” per mera estratègia política. Mazón va afirmar que si hagués estat per ell hauria dimitit “fa temps”, ja que ha viscut moments “insuportables per a ell i la seua família”. Però creia que seria “més fàcil” defensar la gestió des del càrrec que ha ocupat fins ara. “Però ja no puc més”, va concloure. L’ara president en funcions va admetre que es va equivocar en coses com no donar explicacions “a temps”, no demanar la declaració de l’emergència nacional o no haver cancel·lat la seua agenda d’aquell dia i traslladar-se a Utiel, la qual cosa va donar la imatge que era “aliè a l’emergència”. En aquest sentit, va continuar defensant el seu relat que amb les dades de què disposava al migdia era “inimaginable” preveure el que va passar, i va culpar la Confederació Hidrogràfica del Xúquer de “no avisar del desbordament” del barranc del Pedrís, i l’Aemet, de “traslladar informació errònia”. “El soroll al meu voltant és l’excusa per ocultar l’assumpció de responsabilitats del Govern espanyol”, va afegir Mazón, que va esperar que “quan baixi el soroll la societat distingeixi entre un home que es va equivocar i una mala persona”. Respecte al futur del Govern valencià, el dirigent popular va apel·lar a la majoria que PP i Vox sumin a les Corts per elegir nou president de la Generalitat, que tingui la “força especial” que a ell li falta per continuar la reconstrucció. Mazón va formalitzar la renúncia a primera hora de la tarda, i els grups parlamentaris disposaran de 12 dies hàbils –fins al 19 de novembre– per presentar davant de la Mesa de les Corts les propostes dels candidats. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, va afirmar que la marxa de Mazón és “una decisió correcta” amb què dona “una lliçó” als que “mai assumeixen res, per molt greu que sigui”, i va denunciar que ha patit “una cacera política i personal” que s’ha de denunciar “amb tota intensitat”, ja que “no és un assassí”.
Vox descarta moure fitxa fins que els populars “s’aclareixin”
El president de Vox, Santiago Abascal, ja va avançar que no mouran fitxa amb el relleu de Carlos Mazón fins que el PP “s’aclareixi” a nivell intern i “surti de dubtes” i va revelar que el president li va trucar per informar-lo de la seua decisió abans de la compareixença. En aquest marc, va apuntar que “el més important” no és el candidat, sinó les idees. “No és qüestió de persones, és d’idees”, l’eix sobre el qual girarà, segons va argumentar, “la presa de decisions que fem nosaltres”. Per al líder ultra la decisió de Mazón arriba en mal moment perquè “suposa entregar un baló d’oxigen a Pedro Sánchez”, i va considerar que el PP podria haver pres l’esmentada decisió fa sis mesos o un any. El síndic del partit a Les Corts, José María Llanos, va dir que no han tingut contacte amb el PP ni han parlat de “cap substitut”. Vox té la clau amb els seus 13 diputats, ja que afegits als 40 del PP donen majoria absoluta a les Corts.