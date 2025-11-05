SUCCESSOS
Assassinada per la parella una dona de 49 anys a Saragossa
Una dona de 49 anys va ser assassinada ahir a Saragossa presumptament a mans de la seua parella, ja detinguda per la Policia Nacional. Segons el delegat del Govern a Aragó, Francisco Beltrán, els fets van ocórrer sobre dos quarts de nou del matí, quan uns veïns van alertar d’una forta baralla a l’habitatge en què ambdós convivien, situat al barri de San José. Una patrulla va accedir al domicili després que el presumpte autor els impedís l’entrada en un primer moment i va trobar la víctima amb diverses ganivetades al cos. La dona, que va morir malgrat els intents de reanimació, no constava al sistema VioGén. Tanmateix, el Periódico de Aragón recull el testimoni d’una veïna que va afirmar que la víctima “estava amenaçada de mort” i que l’havia refugiat a casa seua per discussions anteriors.
En cas de confirmar-se com a crim masclista, seran 36 les dones assassinades per violència de gènere aquest any a Espanya.
Assassí de Campdevànol
D’altra banda, l’Audiència de Girona va condemnar ahir a presó permanent revisable l’home que va assassinar i va agredir sexualment la seua parella a Campdevànol (Girona) el setembre del 2022 al domicili que tots dos compartien.