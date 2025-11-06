ADMINISTRACIÓ
Aprovada la llei que elimina l’obligatorietat de cita prèvia
Reconeix el dret a no ser perjudicat per errors relacionats amb prestacions essencials. Consens al Parlament, amb abstencions de Vox i Aliança
El Parlament va aprovar ahir la proposició de llei sobre el dret a una atenció adequada i una bona administració, que reconeixerà, entre altres mesures, la prohibició de l’obligatorietat de la cita prèvia per ser atès i el dret de les persones a rectificar davant de l’administració per evitar sancions per errors comesos amb bona fe.
El text es va aprovar amb el vot favorable de PSC, Junts, ERC, PP, Comuns i CUP, mentre que Vox i Aliança Catalana es van abstenir. Es van aprovar 4 de les 21 esmenes que presentava Junts, mentre que van ser rebutjades les tres presentades pel PP. La norma contempla el dret de la ciutadania a no ser perjudicada per errors de l’administració que estiguin relacionats amb prestacions que cobreixin necessitats essencials.
Claredat en el llenguatge
A més, incorpora l’obligació de la claredat del llenguatge administratiu i estableix que els empleats públics només seran responsables per accions o omissions fetes amb culpa o negligència greu.
La diputada del PSC Ivana Martínez va afirmar que la llei representa “l’inici d’una gran reforma de l’administració” i que permetrà una relació més “justa, propera i humana” amb la ciutadania, mentre que el diputat de Junts Isaac Padrós va acusar PSC, ERC i Comuns de negar facilitar la vida als ciutadans. “Qui és d’esquerres no pot dir a la gent que, si no entén un paper, que contracti un advocat. És una vergonya”, va denunciar. Per la seua part, la diputada del PP Àngels Esteller va exigir no relegar el castellà.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va afirmar ahir que el Govern estudia “a fons” la possibilitat de prohibir les compres d’habitatge amb finalitats especulatives a Catalunya, però va avisar que no és “senzill” des del punt de vista jurídic. Així ho va dir en la sessió de control al Govern, després que la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, l’advertís que serà un tema “central” en la negociació dels pressupostos, que Illa no presentarà fins que “els tingui acordats”.
Precisament, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, i la titular d’Economia, Alícia Romero, es van reunir ahir amb el portaveu d’ERC, Isaac Albert, per abordar el sistema de finançament singular, que segons Romero ha de ser “solidari però respectant el principi d’ordinalitat”. ERC ja va deixar clar que no negociarà els comptes fins que arribi el nou sistema, mentre que Comuns va lamentar que encara no hagi programat cap encontre per fer balanç del curs i negociar els pressupostos.Per la seua banda, el líder de Junts al Parlament, Albert Batet, va carregar contra Illa per “prometre” comptes ja l’any 2024 i va acusar els socialistes de ser “campions en incompliments” al Congrés i al Parlament. “I mentrestant vostè calla davant de Madrid”, va afegir.