Junts anuncia vot en contra i esmenes a la totalitat a totes les lleis del govern espanyol per bloquejar la seva acció
Nogueras: “És un bany de realitat per al PSOE i Sumar, en defensa dels interessos dels ciutadans de Catalunya”
Junts ha registrat aquest dijous esmenes a la totalitat a totes les lleis (25) que el PSOE, Sumar i el govern espanyol tenen registrades al Congrés dels Diputats i farà el mateix amb les 9 lleis que han passat pel Consell de Ministres i que han d’iniciar la seva tramitació. A més, no votarà a favor de les 21 lleis restants que estan a les acaballes del seu pas pel Congrés, ni als pressupostos de l'Estat, al sostre de despesa i a la llei Bolaños. Segons la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, amb aquesta decisió Junts sotmet el PSOE i Sumar a “un bany de realitat” i situa el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en la tessitura entre “complir amb Catalunya” o veure “bloquejada” la legislatura.