SEGRE

Junts anuncia vot en contra i esmenes a la totalitat a totes les lleis del govern espanyol per bloquejar la seva acció

Nogueras: “És un bany de realitat per al PSOE i Sumar, en defensa dels interessos dels ciutadans de Catalunya”

La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras.

La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras.Congreso de los Diputados

Lluís Serrano
Publicat per
acn

Creat:

Actualitzat:

Junts ha registrat aquest dijous esmenes a la totalitat a totes les lleis (25) que el PSOE, Sumar i el govern espanyol tenen registrades al Congrés dels Diputats i farà el mateix amb les 9 lleis que han passat pel Consell de Ministres i que han d’iniciar la seva tramitació. A més, no votarà a favor de les 21 lleis restants que estan a les acaballes del seu pas pel Congrés, ni als pressupostos de l'Estat, al sostre de despesa i a la llei Bolaños. Segons la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, amb aquesta decisió Junts sotmet el PSOE i Sumar a “un bany de realitat” i situa el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en la tessitura entre “complir amb Catalunya” o veure “bloquejada” la legislatura.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking