JUSTÍCIA
El TS no va vulnerar els drets dels líders del procés, segons el TEDH
Estrasburg considera “justificada” la presó preventiva a Junqueras, Turull i Sánchez. També avala la restricció a presentar-se als comicis del 2017
El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) va avalar ahir la decisió de la Justícia espanyola del 2017 de mantenir en presó preventiva els líders independentistes Oriol Junqueras, Jordi Turull i Jordi Sánchez durant el procés per “preservar l’ordre constitucional”, per la qual cosa nega que el Tribunal Suprem (TS) vulnerés els seus drets polítics per les restriccions a presentar-se com a candidats a les eleccions catalanes de desembre del mateix any.
El TEDH va desestimar les demandes presentades pels dirigents contra la decisió del magistrat Pablo Llarena, al considerar que el TS va aportar “prou” raons per justificar la presó preventiva pel referèndum i que els partits independentistes van poder participar a les eleccions i proposar candidats. “El Tribunal considera que les autoritats nacionals van equilibrar els diversos interessos en joc d’una manera que no es pot qualificar d’arbitrària ni de vulnerar la lliure expressió de l’opinió popular”, recull la sentència.
A més, Estrasburg afirma que la “ideologia” no era la “causa” de la presó provisional dels líders del procés i conclou que existien “mitjans legals i constitucionals que els permetessin expressar les seues opinions o promoure el projecte polític que defensaven”.
Segons el TEDH, els elements invocats per Turull, Junqueras i Sánchez no són “prou homogenis” i no vulneren cap article de la Convenció Europea de Drets Humans.
El secretari general de Junts, Jordi Turull, va remarcar que no comparteix la sentència. “Mantenim que el meu empresonament, en ple debat d’investidura, va respondre a criteris polítics per escapçar, com ja va dir algú, el moviment independentista”, va assenyalar el dirigent juntista.
D’altra banda, ERC va defensar que la discussió judicial continua pendent de resoldre’s i esperarà a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Per la seua part, el president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, va afirmar que “les decisions del Suprem tenen una motivació política” i va denunciar l’“operació repressiva per apartar l’independentisme de les institucions”.