SUCCESSOS
Quatre morts atropellats en una persecució policial a Florida
Almenys quatre persones van morir i onze van resultar ferides a la ciutat nord-americana de Tampa (Florida) a causa d’un atropellament. Les autoritats van detenir com a presumpte autor dels fets Silas Sampson, de 22 anys, que va fugir quan la Policia li va donar l’alto i al perdre el control del vehicle es va estavellar contra un bar, atropellant alguns dels clients, dels quals tres van morir a l’acte i un altre, a l’hospital. Un dels ferits es troba en estat crític.