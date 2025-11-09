SEGRE

SUCCESSOS

Quatre morts atropellats en una persecució policial a Florida

Agents davant del bar on va ocórrer l’atropellament. - EUROPA PRESS

Agents davant del bar on va ocórrer l’atropellament. - EUROPA PRESS

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Almenys quatre persones van morir i onze van resultar ferides a la ciutat nord-americana de Tampa (Florida) a causa d’un atropellament. Les autoritats van detenir com a presumpte autor dels fets Silas Sampson, de 22 anys, que va fugir quan la Policia li va donar l’alto i al perdre el control del vehicle es va estavellar contra un bar, atropellant alguns dels clients, dels quals tres van morir a l’acte i un altre, a l’hospital. Un dels ferits es troba en estat crític.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking