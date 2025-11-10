Sarkozy surt en llibertat condicional després de passar 20 dies a la presó
Va ser condemnat a cinc anys per corrupció
L’expresident francès Nicolas Sarkozy, condemnat a cinc anys de presó per corrupció, va sortir aquest dilluns de la presó parisenca de La Santé, on va passar tres setmanes, tot just una hora i vint minuts després que el Tribunal d’Apel·lació de París decretés la seua posada en llibertat amb control judicial. Segons va constatar EFE, Sarkozy va sortir per la porta principal de la presó de La Santé cap a les 15.00 hores locals (14.00 GMT) al seu cotxe oficial, amb les finestres tancades, i una escorta policial, escena que va seguir 'in situ' mig centenar de mitjans de comunicació i tot just una desena de curiosos que gravaven amb els seus telèfons mòbils.
Només una desena de minuts després, l’excap d’Estat (2007-2012) arribava al seu domicili parisenc al distingit districte XVI de París, on també hi havia una forta presència de mitjans de comunicació, i on tampoc no va fer declaracions.
Sarkozy havia estat condemnat el setembre passat a 5 anys de presó per haver deixat que els seus principals col·laboradors negociessin amb responsables del règim de Muamar Gadafi per obtenir diners per a la campanya de les eleccions presidencials de 2007, que va guanyar. L’expresident va apel·lar aquesta decisió.
La seua entrada a presó provisional, dictada pel tribunal que ho va sentenciar el setembre per la "gravetat" dels fets, es va produir el 21 d’octubre passat.
La llibertat sota control judicial a què se sotmetrà Sarkozy (70 anys) a partir d’avui inclou, a més de la prohibició de sortir de França i d’entrar en contacte amb els altres condemnats en el cas, "contactar" amb l’actual ministre de Justícia, Gérald Darmanin, qui li va visitar a la presó i del qual és a més un partidari després d’haver compartit partit polític la dècada passada.
Els advocats de l’antic cap de l’Estat havien presentat la sol·licitud de posada en llibertat al poc de la seua entrada a la presó argumentant, entre altres punts, que el seu client no representava un perill a l’hora de destruir possibles proves, que no anava a deixar el país perquè tota la seua família resideix allà i que la presó suposava un perill real per a la seua seguretat.
Unes tres hores abans, en la vista del matí, el líder conservador havia tingut l’ocasió de fer un al·legat que buscava persuadir el Tribunal. En ell, Sarkozy va titllar la seua vida entre reixes com a "una cosa molt dura i esgotadora". "Vull agrair la humanitat excepcional del personal penitenciari perquè ells han convertit aquest malson de la presó en una cosa suportable", va exposar l’excap d’Estat, que ha ocupat les tres setmanes darrere de les reixes en escriure sobre aquesta experiència i en fer esport, segons els seus advocats.
A la sala del Tribunal d’Apel·lació van ser presents la seua esposa Carla Bruni, dos dels seus quatre fills (Jean i Pierre) i el seu germà François per seguir l’audiència, que també va comptar amb una enorme expectació mediàtica i en la qual els mòbils van ser confiscats per les autoritats per evitar captació d’imatges o de so durant la vista.