POLÍTICA
ERC ajorna el debat sobre la recaptació de l’IRPF per salvar el finançament singular
Presentaran la norma en el següent període de sessions del Congrés, que s’inicia el febrer vinent. Els republicans esperen que l’acord sobre el nou model arribi abans d’acabar l’any
ERC ha decidit donar aire al PSOE i ajornar al pròxim període de sessions, que arranca el febrer de l’any que ve, el debat al Congrés sobre la seua proposició de llei perquè les comunitats autònomes puguin recaptar l’IRPF amb l’objectiu de continuar negociant sobre el nou model de finançament. El vicesecretari de Comunicació i portaveu d’Esquerra, Isaac Albert, va explicar que utilitzaran el dret que tenen a presentar una norma seua en cada període de sessions per presentar una proposició per “dotar l’administració de més capacitat impositiva per desincentivar la compra especulativa d’habitatge”.
Albert va defensar que, en aquest moment, la negociació de finançament està avançant, i va considerar que portar a debat la proposició perquè Catalunya pugui recaptar l’IRPF a la Cambra baixa “distorsiona” aquestes converses. “En aquests moments s’està negociant, s’està avançant. Entenem que podem arribar a un bon port, i creiem que aquest debat ara no toca, sinó que tocarà més endavant”, va recalcar el portaveu republicà. El ministeri d’Hisenda que lidera María Jesús Montero ha qüestionat en diverses ocasions aquesta cessió que reclama ERC, que espera que aquest tema pugui desencallar-se quan la ministra deixi el càrrec per centrar-se en les eleccions andaluses, en les quals serà la candidata del PSOE.
Respecte al finançament singular per a Catalunya, que es troben negociant Govern central i Generalitat, el republicà va confiar que “abans d’acabar aquest any es tingui una resposta”, malgrat que va assenyalar que prefereixen no fixar calendaris, en ser preguntat per quan podria convocar el Govern de l’Estat un Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) per presentar el nou model de finançament. En tot cas, va afirmar que a qui “pressiona” aquest calendari és als socialistes, tant el PSC perquè vol tenir Pressupostos de la Generalitat, com María Jesús Montero, que sortirà de l’Executiu central per intentar convertir-se en la pròxima presidenta d’Andalusia. En aquest sentit, Albert va afirmar que les legislatures tenen sentit si serveixen per avançar cap als temes marcats a l’agenda política, i va lamentar que “la gesticulació té les potes molt curtes”, en al·lusió a la decisió de Junts de bloquejar totes les lleis al Congrés. “No entendríem que cap partit català voti en contra d’interessos de Catalunya”, va asseverar.
El Govern català descarta parlar de dates i defensa el seu compromís
La viceprimera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, va descartar ahir fixar un calendari a l’acord de la Moncloa amb el Govern i amb ERC per al finançament singular. “Estem parlant d’un canvi estructural, d’un canvi complex que necessita els seus tempos”, va afirmar després d’assegurar ERC que espera que l’acord estigui a punt abans d’acabar aquest any. En aquest sentit, va reiterar el compromís del PSC i del Govern català amb un acord sòlid, resolgui i que compleixi “plenament el que hi ha recollit en el pacte d’investidura” amb Esquerra, per a la qual cosa es necessitarà el temps i el treball necessari, –textualment– un treball que assegura que és conjunt i de consens. “El més important no són les dates, és aconseguir allò a què ens hem compromès i que està recollit en el pacte d’investidura”, i va descartar respondre si l’acord es produirà abans del gener. “No vull parlar de calendaris”, va asseverar.