El govern espanyol exigirà a totes les comunitats que comparteixin les dades de la població en sanitat, dependència i educació
Sánchez acusa les comunitats del PP de "desmantellar l'estat del benestar i fer negoci amb els drets de la gent"
El govern espanyol exigirà a totes les comunitats autònomes que comparteixin les dades de la població del seu territori en matèria de sanitat, dependència i educació. Així ho ha anunciat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha reclamat "transparència absoluta". Després de la crisi pels cribratges de càncer a Andalusia, el govern vol analitzar totes les dades i "posar-les a disposició de l'opinió pública". "Les dades de cribratges de càncer a Andalusia no són propietat de la Junta, són propietat de les dones", ha defensat Sánchez, que ha afegit que aquestes dades pertanyen a tots els ciutadans.
Durant una compareixença al Congrés dels Diputats, ha acusat les comunitats del PP de "desmantellar l'estat del benestar i fer negoci amb els drets de la gent". "S'ha acabat fer servir diners per a ajudes fiscals o toros. S'ha acabat no complir la llei d'interrupció voluntària de l'embaràs ni el registre d'objectors. S'ha acabat trossejar i vendre els drets dels ciutadans", ha advertit Sánchez, que ha assegurat que defensarà "amb ungles i dents" l'estat del benestar.
El president del govern espanyol ha carregat directament contra Madrid, que ha afirmat que ha estat "convertit en un casino on Quirón sempre guanya i la majoria dels ciutadans sempre perden".
En el cas d'Andalusia, ha remarcat que des del 2018 s'ha transferit des del govern espanyol 53.000 milions d'euros addicionals que no s'han fet servir per sanitaris, sinó per "rebaixar prop de 200 milions d'euros a les elits i regar amb contractes la sanitat privada". "Una deixadesa de responsabilitats acompanyada de mentides i negligència", ha conclòs.